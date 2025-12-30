Porušili spomenik prijateljstva, sporna poteza prihaja po Trumpovi grožnji

Pri vhodu v Panamski prekop so v soboto zvečer na ukaz lokalnih oblasti porušili spomenik, ki je slavil prispevek Kitajske k temu medoceanskemu plovnemu kanalu, poroča AFP. Sporna poteza prihaja, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v zadnjih mesecih grozil, da bo ponovno prevzel nadzor nad prekopom, trdeč, da ima Peking preveč vpliva na njegove operacije. V presenetljivem koraku, ki je naletel na kritike voditeljev v Panami in na Kitajskem, so lokalne oblasti ukazale rušenje spomenika, postavljenega leta 2004 v znamenje prijateljstva med državama. V izjavi so zapisali, da je spomenik, ki je bil postavljen ob mostu Amerike, utrpel strukturne poškodbe, ki predstavljajo tveganje.

Sporna poteza prihaja v času groženj Donalda Trumpa o ponovnem prevzemu nadzora nad prekopom.

Ni opravičila

Toda panamski predsednik Jose Raul Mulino je v nedeljo dejal, da ni nobenega opravičila za »barbarstvo, ki se je zgodilo«, in dejanje označil za neracionalno in neodpustljivo dejanje. Kitajski veleposlanik v Panami Xu Xueyuan je po osebnem ogledu ruševin dejal, da gre za »velik udarec bilateralnemu prijateljstvu«, ter izrazil zaskrbljenost zaradi žalitev 300.000 kitajskih Panamcev. Nekateri člani kitajske skupnosti so bili priča uničenju spomenika, vendar so jim policisti preprečili, da bi prišli do razgledne točke in dejanje preprečili, so poročali lokalni mediji. V videu, objavljenem na omrežju X, je kitajsko veleposlaništvo pozvalo k temeljiti preiskavi primera in k strogi kazni za nezakonita in neprimerna dejanja vandalizma.

Skozi kanal poteka 5 odstotkov svetovne pomorske trgovine. FOTO: Martin Bernetti/Afp

ZDA in Kitajska so glavne uporabnice 80 kilometrov dolgega kanala, skozi njega poteka pet odstotkov svetovne pomorske trgovine. Panamski prekop je bil pod ameriškim nadzorom med letoma 1914 in 1999, ko je prešel v last Paname. Trump je zahteval privilegirane pogoje za ameriška plovila. Hongkonški Hutchison Holdings sicer obvladuje dve pristanišči, eno na Pacifiku in eno na Atlantskem oceanu, vendar se je odločil, da ju proda ameriškemu podjetju BlackRock, še poroča AFP.