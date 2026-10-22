Pošastno neurje pred vrati! Veter skoraj 300 km/h, valovi visoki kot štirinadstropna stavba (VIDEO)

V vzhodni Aziji se pripravljajo na prihod enega najmočnejših neurij letošnjega leta. Supertajfun Champi, ki je nad Tihim oceanom dosegel hitrost vetra skoraj 300 kilometrov na uro, se približuje Tajvanu, njegovi vplivi pa segajo tudi do Filipinov, Kitajske in Japonske. Milijone prebivalcev ogrožajo siloviti nalivi, nevarni sunki vetra in ogromni morski valovi, ki bi lahko ponekod dosegli celo 12 metrov višine. Čeprav je tajfun v četrtek, 22. oktobra, že nekoliko oslabel, meteorologi opozarjajo, da nevarnosti še zdaleč ni konec. Najhujše vremenske razmere na Tajvanu pričakujejo v petek in soboto, oblasti pa so že sprejele številne preventivne ukrepe.

V manj kot dveh dneh se je razvil v pošastno neurje

Champi se je iz tropske nevihte v manj kot 48 urah razvil v izjemno močan tajfun. Med svojim potovanjem čez Tihi ocean je dosegel peto, najvišjo kategorijo na lestvici intenzivnosti orkanov, pri čemer so najvišje ocenjene hitrosti stalnega vetra znašale približno 296 kilometrov na uro. V nedeljo, 18. oktobra, je središče neurja potovalo le približno 16 kilometrov južno od ameriškega otoka Guam. Na otoku je povzročilo izpade električne energije in poškodovalo stavbe, prebivalci pa so se morali pred neurjem zateči v zavetišča. Po prehodu mimo Guama se je tajfun še okrepil, nato pa začel postopoma izgubljati moč.

Po četrtkovih podatkih filipinske meteorološke službe PAGASA, ki neurje spremlja pod lokalnim imenom Rosal, je središče tajfuna ležalo približno 400 kilometrov vzhodno od mesta Basco na otočju Batanes. Hitrost stalnega vetra je dosegala 185 kilometrov na uro, sunki pa do 230 kilometrov na uro. Neurje se je pomikalo proti zahodu in severozahodu s hitrostjo približno 20 kilometrov na uro.

Odpovedali več sto letov, v pripravljenosti 23.000 vojakov

Na Tajvanu, kjer pričakujejo najmočnejši vpliv neurja, so oblasti izdale opozorila za morje in kopno. Prebivalce pozivajo, naj se izogibajo obalnim območjem, goram in drugim krajem, kjer bi lahko prišlo do poplav ali zemeljskih plazov. Razmere so že močno vplivale na promet. Na Tajvanu so za četrtek odpovedali več kot 150 domačih in mednarodnih letov, na Japonskem pa so letalske družbe za obdobje od četrtka do sobote odpovedale več kot 110 poletov. Prekinjene so tudi nekatere trajektne povezave, zaprli so več turističnih znamenitosti, na posebej izpostavljenih območjih pa namestili dodatne črpalke za odvajanje vode.

Tajvanske oblasti so v pripravljenost postavile več kot 23.000 pripadnikov vojske, ki bodo po potrebi pomagali pri reševanju in odpravljanju posledic neurja. Predsednik Tajvana Lai Ching-te je prebivalce pozval, naj razmer ne podcenjujejo in se pravočasno pripravijo na morebitne izredne razmere. Meteorologi namreč napovedujejo, da bi lahko v goratih predelih severnega in severovzhodnega Tajvana od četrtka do sobote padlo do 900 milimetrov dežja. Takšne količine padavin bi lahko povzročile obsežne poplave in nevarne zemeljske plazove.

Posebej nevarne razmere napovedujejo tudi na severu Filipinov. Čeprav središče tajfuna po trenutnih napovedih ne bo neposredno prečkalo države, bo močno vplivalo na vremenske razmere na morju. Filipinska meteorološka služba PAGASA opozarja, da bi lahko valovi ob severni in vzhodni obali otočja Batanes dosegli višino kar 12 metrov. Na območju otočja Babuyan pričakujejo do devet metrov visoke valove, ob drugih delih severne filipinske obale pa od šest do sedem metrov.

Oblasti opozarjajo, da je plovba v teh razmerah izjemno nevarna. Ladjam svetujejo, naj ostanejo v pristaniščih, tistim, ki so že na morju, pa naj čim prej poiščejo varno zavetje. Poleg visokih valov obstaja tudi nevarnost obilnega deževja. Na otočju Batanes bi lahko v posameznih obdobjih padlo več kot 200 milimetrov padavin, kar bi lahko povzročilo hudourniške poplave in zemeljske plazove.

Pripravljajo se tudi na Kitajskem in Japonskem

Neurje zaskrbljeno spremljajo tudi na vzhodni Kitajski. Tamkajšnje ministrstvo za vodne vire je zaradi nevarnosti poplav aktiviralo četrto stopnjo odziva na izredne razmere, ki je najnižja v štiristopenjskem sistemu. Posebno pozornost namenjajo Šanghaju ter obalnim provincam Jiangsu, Zhejiang in Fujian, kjer od petka do nedelje pričakujejo močne nalive.

Tajfun bi se lahko po prehodu mimo Tajvana obrnil proti severu in nadaljeval pot proti japonskemu otoku Kjušu. Njegova natančna pot ostaja negotova, zato meteorološke službe še naprej spremljajo spremembe v njegovi hitrosti in smeri. Neurje vpliva celo na skupne vojaške vaje Združenih držav Amerike in Japonske. Zaradi nevarnih vremenskih razmer morajo prilagajati dejavnosti v okviru obsežne vojaške vaje Keen Sword, v kateri sodeluje približno 56.000 pripadnikov oboroženih sil.

Čeprav napovedi kažejo, da bo Champi v prihodnjih dneh še naprej slabel, strokovnjaki opozarjajo, da lahko tudi oslabljeni tajfuni povzročijo hude poplave, obsežno škodo in nevarne razmere na obalnih območjih.