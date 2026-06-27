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Poseben potni list krasi Trumpova podoba, ljudem pa sporoča: »Dobrodošli, a bodite pridni!« (FOTO)

Potni list so izdali ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA, ne bodo pa ga dobili vsi.
Potni list s Trumpovo podobo je namenjen prebivalcem, ki potrebujejo takojšnjo osebno obravnavo v povezavi z izdajo, podaljšanjem, izgubo ali poškodbo potnih listov. FOTO: Tim Evans/Reuters
Potni list s Trumpovo podobo je namenjen prebivalcem, ki potrebujejo takojšnjo osebno obravnavo v povezavi z izdajo, podaljšanjem, izgubo ali poškodbo potnih listov. FOTO: Tim Evans/Reuters
STA, B. K. P.
 27. 6. 2026 | 14:44
1:41
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Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika Deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbulla. »Novi potni list ZDA, ki sporoča: Dobrodošli, a bodite pridni!« je Trump zapisal ob podobi spominskega potnega lista na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Po poročanju ameriške medijske mreže CNN se zdi, da je Trump v novem potnem listu upodobljen na podlagi njegovega portreta iz galerije Smithsonian v Washingtonu. Na podobah potnega lista, ki jih je State Department objavil v začetku leta, je drugačen portret predsednika. State Department bo letos v čast 250. obletnice ustanovitve ZDA izdal 25.000 potnih listov s podobo predsednika Trumpa in njegovim podpisom na notranji strani platnice.

Takšne potne liste bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu, ki izdaja dokumente za nujna mednarodna potovanja izključno po predhodni najavi. Namenjen je prebivalcem, ki potrebujejo takojšnjo osebno obravnavo v povezavi z izdajo, podaljšanjem, izgubo ali poškodbo potnih listov. Ostali uradi bodo izdajali običajne potne liste brez Trumpove podobe.

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