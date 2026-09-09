Poskus atentata? Dron skoraj zadel letalo Zelenskega na poti na Norveško

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil v torek na poti na Norveško očitno le korak od nevarnega incidenta. Norveški premier Jonas Gahr Støre je ukrajinskim novinarjem povedal, da je letalo, na katerem je bil Zelenski, med poletom iz Moldavije proti Oslu skoraj zadel dron.

Kljub nevarnemu dogodku varno prispel v Oslo

Zelenski je potoval na Norveško, kjer se je udeležil pogreba kralja Haralda V. Kljub nevarnemu dogodku je varno prispel v Oslo.

Pred pogrebno slovesnostjo se je nato sestal tudi z norveškim premierjem Støreom. Več podrobnosti o tem, kako blizu je dron prišel letalu in kdo ga je upravljal, za zdaj ni znanih.