GROZNO

Poslanko omamil na svojem domu, v šampanjec ji je stresel drogo

Nekdanji francoski senator spoznan za krivega omamljenja poslanke. Sodišče ga je obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega jih bo 18 mesecev preživel za zapahi.
Francoska poslanka Sandrine Josso. FOTO: REUTERS/Stephanie Lecocq
Francoska poslanka Sandrine Josso. FOTO: REUTERS/Stephanie Lecocq
STA, N. Č.
 29. 1. 2026 | 11:10
 29. 1. 2026 | 11:36
2:38
Francosko sodišče je v torek nekdanjega francoskega senatorja Joela Guerriauja spoznalo za krivega, da je leta 2023 poslanko Sandrine Josso omamil z ekstazijem brez njene vednosti, z namenom, da bi jo spolno napadel. Obsodilo ga je na štiri leta zaporne kazni, od tega jih bo 18 mesecev preživel za zapahi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sojenje zdaj 68-letnemu Guerriauju je potekalo od ponedeljka, francosko tožilstvo pa je zanj zahtevalo štiriletno zaporno kazen. Nekdanji senator je glede na obtožnico v kozarec šampanjca, ki ga je pila poslanka državnega zbora Josso, zmešal sintetično drogo, znano kot MDMA ali ekstazi.

Josso je po razglasitvi sodbe dejala, da je to »ogromno olajšanje«, medtem ko so Guerriaujevi odvetniki sporočili, da se bodo pritožili. Guerriauju, senatorju med letoma 2011 in 2025, je bila naložena tudi odškodnina za čustveno stisko poslanke v višini 5000 evrov.

Nekdanji senator Joel Guerriau. FOTO. Stephanie Lecocq Reuters
Nekdanji senator Joel Guerriau. FOTO. Stephanie Lecocq Reuters

Nekdanji senator je incident s poslanko, s katero sta bila pred tem 10 let prijatelja, označil za nesrečo in sebe za »idiota«. Zanikal je kakršnokoli spolno motivacijo dejanja. Oktobra lani je odstopil iz zgornjega doma parlamenta, kmalu zatem so ga izključili iz desnosredinske stranke Horizons.

Poslanki je novembra 2023, ko je obiskala senatorjev dom v Parizu, da bi proslavila njegovo ponovno izvolitev, postalo slabo, potem ko je pila iz kozarca. Pri tem je videla senatorja, kako je »v predalu v svoji kuhinji zgrabil majhno plastično vrečko, v kateri je bilo nekaj belega«.

Z njim po navedbah tožilstva ni bila v razmerju, laboratorijske analize pa so pokazale, da je žrtev zaužila ekstazi, zaradi česar je nato vložila kazensko ovadbo. Preiskovalci so po aretaciji v njegovem domu našli omenjeno prepovedano drogo.

Josso je v ponedeljek na sojenju glede obiska, na katerem je bila edina gostja, povedala, da je »mislila, da bo umrla«. Guerriau pa je dejal, da je dan pred srečanjem v kozarec stresel ekstazi v prahu, da bi umiril panični napad. Nato se je po lastnih besedah odločil, da ga ne bo vzel in je kozarec pospravil nazaj v omaro.

