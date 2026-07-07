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Posneli izjemen prizor v Tržaškem zalivu: strokovnjaki osupli, gojitelji pa v skrbeh (VIDEO)

Ob gojiščih klapavic se je zbralo več deset kritično ogroženih kljunastih morskih golobov.
Kljunasti morski golobi. FOTO: Zaslonski Posnetek
Kljunasti morski golobi. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 7. 7. 2026 | 13:15
 7. 7. 2026 | 13:16
1:41
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Raziskovalci v Tržaškem zalivu so posneli prizor, kakršnega v Jadranu doslej še niso zabeležili. Ob gojiščih klapavic se je zbralo več deset kritično ogroženih kljunastih morskih golobov, redkih skatov, ki se hranijo s školjkami. Prizor je navdušil znanstvenike, hkrati pa močno zaskrbel gojitelje, piše N1.

Živali so se brez strahu približale potopljenim vrvem s klapavicami in se začele hraniti. V zadnjih dveh letih so jih na tem območju že večkrat opazili, a nikoli v tako velikem številu. Nekatere skupine naj bi štele tudi do 50 osebkov, kar je izjemno neobičajno ne le za Tržaški zaliv, ampak tudi za celoten Jadran in Sredozemlje.

(Oglejte si videoposnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Navdušenje nad redkim naravnim pojavom je zato hitro zamenjala skrb. Gojitelji klapavic se že soočajo s škodo, saj naj bi skati in morske želve ponekod deloma ali skoraj povsem izpraznili vrvi s školjkami. Raziskovalci so zato pristojne v Furlaniji - Julijski krajini pozvali k ustanovitvi delovne skupine, ki bi poiskala rešitev med varstvom ogroženih živali in gospodarsko škodo.

Kljunasti morski golob je ena največjih vrst skatov v Sredozemlju in je kritično ogrožen. O njegovem življenju je znanega še zelo malo, zato ima opažanje pri Trstu velik znanstveni pomen. Raziskovalci želijo zdaj ugotoviti, ali se živali tam le hranijo ali pa je severni Jadran morda tudi pomembno območje za njihovo razmnoževanje.

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