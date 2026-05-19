V SLOVO

Posnetek umorjenega Luke, ki para srce: »Ne vem, kaj nas čaka, usoda bo odločila« (VIDEO)

Nič hudega slutečega najstnika ustrelili, ko je dostavil pico.
Posnetek je nastal, ko je bil star 11 let. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 19. 5. 2026 | 18:37
 19. 5. 2026 | 19:43
2:09
Danes so k večnemu počitku položili 19-letnega maturanta Luko Milovca, ki je tragično umrl v noči na nedeljo. Pisali smo, da je nič hudega slutečega najstnika ustrelil 50-letni Kristijan Aleksić, ko mu je Luka dostavil pico, nato je strelec pobegnil in šele dan pozneje so ga policisti izsledili in aretirali.

Luka bi moral naslednji petek plesati na maturantskem plesu, obleko, v kateri bi po plesišču zavrtel spremljevalko, je že kupil, zdaj bo na željo njegove skrušene mame v njej pokopan.

Star je bil 11 let in je bil najmlajši udeleženec turnirja

Zdaj pa se po tragični smrti 19-letnika znova množično deli posnetek, ki traja manj kot minuto. Na posnetku je videti dečka v opremi KK Doška, ki po tekmi na turnirju »Basket 4 Kids« v Splitu stoji pred kamero ter na vprašanja odgovarja preprosto, brez želje, da bi naredil poseben vtis.

Star je bil 11 let in je bil najmlajši udeleženec turnirja. »Ta šport mi je bil všeč in zato sem se odločil, da se bom ukvarjal s košarko,« je takrat dejal Luka Milovac v pogovoru za Sport Klub.

Na turnirju so sodelovale ekipe iz Hrvaške, Srbije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Makedonije.

Prikazuje Luka, kakršnega so mnogi poznali – mirnega, skromnega in povsem predanega košarki

Luka je takrat povedal, da se v Splitu počuti »čisto lepo« in da je turnir »dober in močan«, na vprašanje, koliko trenira, pa je odgovoril, da trenira štirikrat tedensko.

Po porazu v prvi tekmi ga je novinar vprašal, kaj pričakuje do konca turnirja. »Ne vem, bomo videli. Usoda bo odločila,« je pred kamero dejal deček. Danes se ta posnetek znova deli, ker prikazuje Luka, kakršnega so mnogi poznali – mirnega, skromnega in povsem predanega košarki, nevedoč, da bodo njegove tedanje vsakdanje besede leta pozneje postale boleče za vse, ki jih gledajo.

V SLOVO

