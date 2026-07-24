Posnetek z nabito polne hrvaške plaže razburil splet: »To ni dopust, to je utrujenost!« (VIDEO)

Posnetek z mestne plaže v Makarski je sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Prizori velike gneče na eni najbolj obiskanih lokacij na hrvaški obali so znova odprli vprašanje množičnega turizma na vrhuncu poletne sezone. Posnetek, ki ga je objavil portal Pod Biokovom, prikazuje plažo, ki je bila že v dopoldanskih urah zapolnjena skoraj do zadnjega kotička. Brisače so položene druga ob drugi, med njimi pa so ležalniki, senčniki in otroške igrače, zato prostega prostora skoraj ni. Številni kopalci skušajo ob morju najti le nekaj kvadratnih metrov prostega prostora.

Prizori s plaže so sprožili številne odzive. Medtem ko nekateri menijo, da je takšna gneča neizogiben del vrhunca turistične sezone na najbolj priljubljenih jadranskih destinacijah, drugi poudarjajo, da si dopusta v takšnih razmerah sploh ne morejo predstavljati.

»Tega ne razumem. Kdo lahko tako dopustuje? Utrujenost do maksimuma,« je pod videom zapisal eden od uporabnikov. »To je stoodstotno utrujenost, ne dopust,« je dodal drugi.

Mnogi v komentarjih navajajo, da takšno kopanje bolj spominja na boj za prostor kot na sprostitev. Nekateri poudarjajo, da jih na tako prenatrpano plažo ne bi privabil niti denar, drugi pa pravijo, da po celem letu dela pričakujejo mir in počitek, ne pa iskanja prostega kotička med množico ljudi.

»Za vsakogar se najde prostor«

Kljub kritikam del komentatorjev opozarja, da takšni prizori niso nič novega. Menijo, da so glavne mestne plaže v Makarski že desetletja med najbolj obiskanimi na Jadranu in da gneča na vrhuncu sezone ni nikakršno presenečenje. Tistim, ki iščejo več miru, svetujejo obisk manjših zalivov ali plaž zunaj ožjega mestnega območja.

»Prav zdaj smo tukaj. Gneča je, ampak za vsakogar se najde prostor,« je zapisala ena od komentatork. »Ljudem je priročno priti v Makarsko za en dan ali za daljši dopust, pa tudi ni vsak pripravljen ali zmožen potovati po otokih. Pomembno je, da se imajo lepo,« je dodal drugi komentator, poroča Index.hr.