Posnetki klicev razkrivajo zmedo ob neuspešni usmrtitvi Christe Pike, reševalci skoraj uro čakali pred zaporom

Zvočni posnetki klicev na številko 911, ki so nastali v noči neuspešne usmrtitve Christine Pike, razkrivajo še več podrobnosti o zmedi, ki je nastala med reševalnimi službami. Te so namreč nekaj časa čakale pred zaporom, ne da bi vedele, ali smejo vstopiti in pomagati obsojenki. Petdesetletno Pike bi morali usmrtiti 30. septembra z injekcijo dveh odmerkov pentobarbitala. Vendar je postalo jasno, da smrtonosna injekcija ni učinkovala, zato so morali poklicati reševalce, ki so jo odpeljali v bolnišnico.

Posnetki klicev na številko 911 so pokazali, da je oddelek za komunikacijo z interventnimi službami (DEC) prejel informacijo, da naj bi šlo za lažni klic, in da v zaporu nihče ne potrebuje pomoči.

Reševalci pred zaporom, uradniki zanikali klic

Prvi klic na pomoč je bil opravljen ob 20.40. Do 21.01 so na oddelku DEC že sporočali, da so prejeli informacijo o domnevno lažnem klicu. Toda le nekaj minut pozneje je eden od reševalcev poklical in povedal, da so pred zaporom ter da jim nekdo zdaj zatrjuje, da je klic vendarle resničen. Kot poroča RadarOnline, je eden od zaporniških uslužbencev zanikal, da bi poklicali številko 911. Na zvočnem posnetku je mogoče slišati njegovo izjavo: »Povedali so mi, da vas ni poklical nihče iz naše ustanove, zato trenutno pravzaprav nimamo česa razjasnjevati.«

Ko so ga vprašali, zakaj reševalci čakajo pred zaporom in poskušajo ugotoviti, ali lahko vstopijo, je odgovoril: »Nikogar nismo poklicali. Če bi vas poklical, bi bil to jaz.« V tistem času je klice opravljala tudi odvetnica obsojenke Kelly Gleason. Pojasnila je, da je Pike »še vedno živa in diha ter nujno potrebuje takojšnjo življenjsko pomembno zdravstveno oskrbo« po neuspešni usmrtitvi. Šele ob 21.11 so zaporniški uslužbenci uspeli potrditi, da je klic na pomoč upravičen. Pike so v bolnišnico odpeljali ob 21.34, skoraj uro po prvem klicu na pomoč. Reševalec je operaterju naročil, naj se prepriča, da zapor ve za njihov prihod in odhod z obsojenko, saj je bilo, kot je dejal, »toliko zmede«.

Pike je po neuspešni usmrtitvi podala tudi izjavo. FOTO: Seth Herald Reuters

Po neuspešni usmrtitvi se je vrnila v zapor

Pike si je po prevozu v bolnišnico nekoliko opomogla in se je medtem že vrnila v zapor. Njeni odvetniki so sprožili pravni postopek zaradi razmer, v katerih je trenutno nastanjena. Trdijo, da ji bivanje v zaporniški ambulanti brez določenega časovnega roka in brez možnosti stikov z drugimi zaporniki krši predhodni dogovor o pogojih njenega prestajanja kazni.

Pomočnik državnega tožilca John W. Ayers v sodni dvorani na dan, ko odvetniki Christe Pike predstavljajo poročilo o njenem stanju. FOTO: Seth Herald Reuters

Pike je po neuspešni usmrtitvi podala tudi izjavo, v kateri je opisala bolečine, ki jih še vedno občuti. »Od tiste noči ni minil niti trenutek, ko ne bi čutila bolečin. Boli me telo. Bolijo me roke, dlani in grlo. Še vedno težko govorim. In bolečina ni samo telesna. Boli me tudi v mislih in duši. Nisem razmišljala o življenju po tisti noči in globoko me je prizadela nesposobnost ljudi, ki je toliko oseb spravila v ta grozljivi položaj. Še vedno mislim na družino svoje žrtve ter na strašno bolečino in izgubo, ki ju je morala prestati,« je povedala, poroča LADbible.