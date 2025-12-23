Pošta na Danskem ne bo več dostavljala pisem

Danska državna pošta PostNord bo z ulic odstranila rdeče poštne nabiralnike in odpustila približno 1500 zaposlenih, češ da poslovanje s pismi ni več trajnostno. Skoraj nihče več ne pošilja pisem, zato so se odločili, da z novim letom tudi sami končajo dostavo pisemskih pošiljk. Zadnje pismo bodo dostavili 30. decembra.

Povpraševanje po dostavi pisem je v zadnjih 25 letih padlo za več kot 90 odstotkov, medtem ko spletno nakupovanje in s tem dostava paketov vztrajno naraščata. Podjetje se bo zato v prihodnje osredotočilo izključno na paketne storitve. Čeprav večina pisne komunikacije v zadnjih letih poteka elektronsko, pa mnogi Danci ukinitev te storitve vidijo kot konec pomembne kulturne tradicije. Kljub digitalizaciji nekateri mladi namreč ponovno obujajo tradicijo pisanja fizičnih pisem kot odziv na digitalno preobremenjenost.

Z ukinitvijo dostave pisem bodo ukinili približno 1500 delovnih mest ter odstranili okoli 1500 značilnih rdečih poštnih nabiralnikov. Ti so med prebivalci očitno zelo priljubljeni: ko so jih v začetku meseca dali v prodajo, je bilo tisoč nabiralnikov razprodanih v zgolj treh urah. Cena je znašala 2000 danskih kron (okoli 270 evrov) za bolje ohranjene primerke, nekoliko poškodovani pa so bili na voljo po nižji ceni. Dodatnih 200 jih bodo januarja ponudili na dražbi.

Na Danskem bodo odstranili okoli 1500 značilnih rdečih poštnih nabiralnikov. FOTO: Wikipedia

In čeprav državno poštno podjetje to storitev ukinja, jo bodo še vedno ponujali zasebni ponudniki, kot je podjetje Dao, ki celo širi svojo mrežo in bo od leta 2026 obdelovalo več pisemskih pošiljk. Dao že zdaj opravlja del poštnih storitev in bo od januarja prihodnje leto obseg dostave pisem povečalo s približno 30 na 80 milijonov pošiljk na leto.