POZIVI K MOBILIZACIJI

Poteka obsežen vojaški napad na Venezuelo, Trump jih je jasno opozoril (FOTO in VIDEO)

Venezuela po domnevnih ameriških napadih razglasila izredne razmere in pozvala k mobilizaciji.
Donald Trump in Nicolas Maduro FOTO: Jim Watson Afp

M. U.
 3. 1. 2026 | 08:12
 3. 1. 2026 | 09:19
Iz venezuelske prestolnice Caracas danes poročajo o več eksplozijah, ki naj bi jih bilo o navedbah očividcev slišati okrog 2. ure po lokalnem času, in zvoku preleta letal.

Trump jih je jasno opozoril

Do poročil prihaja po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa s kopenskim posredovanjem v Venezueli, potem ko je na morju sprožil operacijo proti domnevnim tihotapcem mamil.

Venezuela po domnevnih ameriških napadih razglasila izredne razmere in pozvala k mobilizaciji.

Na družbenih omrežjih se pojavljajo fotografije požarov in dima. Lokacije ni mogoče določiti. Nekateri mediji navajajo, da naj bi več eksplozij zabeležili v okrožju La Carlota, kjer se nahaja baza venezuelskih zračnih sil. Odjeknile naj bi tudi v največjem vojaškem oporišču v državi Fuerte Tiuna, ki leži zahodno od Caracasa. Južni del mesta naj bi bil po poročanju tujih tiskovnih agencij poleg tega brez elektrike. 

Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je v mestu odjeknilo najmanj sedem eksplozij, pri čemer ni jasno, kaj jih je sprožilo. Ljudje v več soseskah v mestu so se zatekli na ulice.

Venezuelska vlada zaenkrat dogajanja ni komentirala

Trump je v zadnjih mesecih večkrat omenil možnost ameriškega posredovanja v Venezueli, ki jo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.

ZDA so doslej v Karibskem morju razporedile vojno floto in zaostrile sankcije proti Caracasu na področju nafte, pri čemer so zasegle vsaj dve ladji, ki sta prevažali venezuelsko surovo nafto.

VenezuelaDonald TrumpZDAeksplozija
