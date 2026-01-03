Poteka obsežen vojaški napad na Venezuelo, Trump jih je jasno opozoril (FOTO in VIDEO)

Iz venezuelske prestolnice Caracas danes poročajo o več eksplozijah, ki naj bi jih bilo o navedbah očividcev slišati okrog 2. ure po lokalnem času, in zvoku preleta letal.

Trump jih je jasno opozoril

Do poročil prihaja po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa s kopenskim posredovanjem v Venezueli, potem ko je na morju sprožil operacijo proti domnevnim tihotapcem mamil.

Venezuela po domnevnih ameriških napadih razglasila izredne razmere in pozvala k mobilizaciji.

Na družbenih omrežjih se pojavljajo fotografije požarov in dima. Lokacije ni mogoče določiti. Nekateri mediji navajajo, da naj bi več eksplozij zabeležili v okrožju La Carlota, kjer se nahaja baza venezuelskih zračnih sil. Odjeknile naj bi tudi v največjem vojaškem oporišču v državi Fuerte Tiuna, ki leži zahodno od Caracasa. Južni del mesta naj bi bil po poročanju tujih tiskovnih agencij poleg tega brez elektrike.

Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je v mestu odjeknilo najmanj sedem eksplozij, pri čemer ni jasno, kaj jih je sprožilo. Ljudje v več soseskah v mestu so se zatekli na ulice.

Venezuelska vlada zaenkrat dogajanja ni komentirala

Trump je v zadnjih mesecih večkrat omenil možnost ameriškega posredovanja v Venezueli, ki jo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.

ZDA so doslej v Karibskem morju razporedile vojno floto in zaostrile sankcije proti Caracasu na področju nafte, pri čemer so zasegle vsaj dve ladji, ki sta prevažali venezuelsko surovo nafto.