ORKAN MELISSA

Potem ko je na Jamajki povzročil razdejanje, zdaj pustoši Kubo (VIDEO)

Oblasti na Kubi so pred prihodom orkana evakuirale več kot 735.000 ljudi.
STA, A. G.
 29. 10. 2025 | 13:23
3:18
Melissa, eden največjih orkanov na območju Atlantskega oceana v zgodovini, je davi dosegel Kubo, potem ko je na Jamajki povzročil razdejanje. Čeprav je jugovzhodno obalo Kube dosegel oslabljen kot orkan 3. kategorije, je prinesel vetrove s hitrostjo do 195 kilometrov na uro, je sporočil ameriški Nacionalni center za orkane (NHC) v Miamiju.

Oblasti na Kubi so pred prihodom orkana evakuirale več kot 735.000 ljudi. Predsednik države Miguel Diaz-Canel je opozoril, da bo to eden najmočnejših orkanov, ki je kdaj prizadel otoško državo.

Ameriški center za orkane je opozoril, da gre za izredno nevaren orkan in da lahko ob močnem dežju in vetru pričakujejo življenjsko ogrožajoče poplave in tudi zemeljske plazove, preden bo orkan po pričakovanjih zvečer krenil proti Bahamom.

Po poročanju britanskega BBC je center izdal opozorilo pred orkanom za kubanske province Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin, in Las Tunas, pa tudi za jugovzhod in osrednji del Bahamov.

Ameriški center za orkane je opozoril, da gre za izredno nevaren orkan in da lahko ob močnem dežju in vetru pričakujejo življenjsko ogrožajoče poplave in tudi zemeljske plazove.

Vetrovi s hitrostjo skoraj 300 kilometrov na uro

Melissa, ki je kot orkan najvišje 5. kategorije z vetrovi s hitrostjo skoraj 300 kilometrov na uro v torek dosegla Jamajko, je povzročila razdejanje na jugozahodu te karibske otoške države. Poročajo o poplavljenih cestah ter podrtih drevesih in daljnovodih, zaradi česar je del prebivalcev brez elektrike. Močno poškodovane so tudi bolnišnice, šole in mostovi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Premier Jamajke Andrew Holness je celotno državo razglasil za območje naravne nesreče in uradno zaprosil druge države za pomoč, med drugim ZDA. Uvodoma so poročali o treh smrtnih žrtvah, po navedbah vlade pa je prezgodaj za ocene, koliko bi jih lahko še bilo.

Premier je posvaril pred uničujočimi posledicami, a izpostavil, da bo potrebno na celoten obseg škode počakati, da se zdani. Župan mesta Montego Bay pa je za BBC povedal, da je zaradi poplave polovica mesta odrezana. Izpostavil je, da morajo najprej preveriti, da ni smrtnih žrtev.

Obseg škode, ki jo je orkan Melissa povzročil na Jamajki, tako še ni jasen. Nevarnost poplav in zemeljskih plazov pa še ni minila, medtem ko bi celovita ocena škode lahko trajala več dni. McKenzie je za ameriško televizijo CNN povedal, da so posledice katastrofalne, pri čemer je navedel poplavljene hiše in hudo poškodovano javno infrastrukturo. Ljudi ogrožajo tudi krokodili, ki jih je naplavil orkan.

Miguel Díaz-CanelorkanvremeneurjeKubaMelissa orkan
