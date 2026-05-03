Potovanje s križarko se je končalo grozno, mož in žena umrla, eden je na intenzivni negi

V izbruhu akutne bolezni dihal na krovu križarke v Atlantskem oceanu sta umrla dva potnika, tretji pa je na intenzivni negi bolnišnice v južnoafriškem Johannesburgu, je danes sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo. Pri obolelem so potrdili okužbo s hantavirusom, ki lahko povzroči hemoragično mrzlico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izbruh bolezni se je pojavil na križarki MV Hondius, ki je potovala iz Ushuaie v Argentini na Zelenortske otoke. Prvi je zbolel 70-letni potnik, ki je umrl na krovu ladje. Zbolela je tudi njegova 69-letna soproga, ki so jo prepeljali v Johannesburg, kjer je umrla v bolnišnici. Tretjega obolelega, 69-letnega Britanca, prav tako zdravijo v Južni Afriki. Pri njem so potrdili okužbo z enim od hantavirusov. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je seznanjena s primeri hude bolezni dihal na ladji za križarjenje v Atlantiku ter usklajuje odziv.

Z ladjo MV Hondius upravlja nizozemsko podjetje Oceanwide Expeditions. Sprejme lahko okrog 170 potnikov in ima 70 članov posadke. Glede na spletne sledilnike je bila ladja danes blizu prestolnice Zelenortskih otokov Praia, še piše AFP.