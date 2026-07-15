Potres nedaleč od Zagreba: zabeležila ga je Agencija RS za okolje

Potres magnitude 1,9 po Richterjevi lestvici je bil zabeležen okoli 20.15 v bližini Zagreba, so navedli hrvaški mediji. Žarišče potresa je bilo na globini dveh kilometrov, 27 kilometrov jugozahodno od hrvaške prestolnice, v bližini Jastrebarskega. Potres je zabeležila naša Agencija RS za okolje (ARSO).

Za zdaj ni informacij o poškodovanih in škodi. »Rahlo in kratko«; »Precej občutno vibriranje in čuden spremljajoči zvok«; »Najprej rahlo tresenje, nato močnejši sunek«, so navedlli prebivalci naselij v bližini žarišča.