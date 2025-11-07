Potres jih je stresel ob 9.26: »Močno se je streslo, okna so se tresla ...«

Galerija
Potres z magnitudo 3,1 po Richterju je ob 9.26 prizadel Bosno in Hercegovino. Žarišče je bilo na globini 10 kilometrov, 46 kilometrov jugozahodno od Zenice in 11 kilometrov severozahodno od Bugojna, je navedel Evropsko-mediteranski seizmološki center. (EMSC).
»Bugojno, zibalo je lestenec in malo tudi stavbo, živim v središču mesta,«
»Močan tresljaj, najprej kot udarec, nato rahel tresljaj,«
»Močno se je streslo, okna so se tresla ...«
»Zbudilo me je,«
»Nekaj sekund se je streslo, kot udarec,« piše v komentarjih na EMSC-ju.
