Potres zjutraj stresel jug Hrvaške: »Dvignilo me je iz postelje«

Jug Dalmacije je zjutraj stresel potres. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra EMSC je imel magnitudo 2,7, tresenje pa so občutili predvsem na širšem območju Dubrovnika.

Potres so zabeležili ob 7.02 po lokalnem času, približno štiri kilometre severovzhodno od Dubrovnika. Epicenter je bil na območju pri Trebinju v Bosni in Hercegovini, okoli 18 kilometrov zahodno od mesta.

Nekateri občutili dva sunka

Čeprav je šlo za šibkejši potres, so ga številni prebivalci Dubrovnika občutili. Po njihovih zapisih na aplikaciji EMSC je bilo tresenje kratko, nekateri pa so opisali tudi dva zaporedna sunka.

»Dvignilo me je iz postelje,« je zapisal eden od prebivalcev, drugi pa je poročal o več sunkih in tresenju. Podatkov o morebitni škodi ali poškodovanih za zdaj ni.