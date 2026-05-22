  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OD SREDE NAPREJ

Potujete v Bosno? Uvajajo drakonske kazni, ta prekršek vas lahko stane kar 2500 evrov

Strožje bodo kaznovali vožnjo skozi rdečo luč, divjanje po cestah, vožnjo pod vplivom alkohola in narkotikov, pa tudi uporabo mobilnega telefona med vožnjo ali neuporabo varnostnega pasu.
Strožje bodo kaznovali vožnjo skozi rdečo luč, divjanje po cestah, vožnjo pod vplivom alkohola in narkotikov, pa tudi uporabo mobilnega telefona med vožnjo ali neuporabo varnostnega pasu. FOTO: Getty Images
Strožje bodo kaznovali vožnjo skozi rdečo luč, divjanje po cestah, vožnjo pod vplivom alkohola in narkotikov, pa tudi uporabo mobilnega telefona med vožnjo ali neuporabo varnostnega pasu. FOTO: Getty Images
M. U.
 22. 5. 2026 | 18:39
2:34
A+A-

Prihodnjo sredo v BiH začnejo veljati spremembe obstoječega zakona o varnosti cestnega prometa z znatno povečanimi kaznimi, ki bodo dosegle tudi dve tisoč petsto evrov, navajajo tamkajšnji mediji. Z njimi se posebej sankcionira t. i. objestna vožnja, to je večkratna vožnja skozi rdečo luč na semaforju, drastično prekoračitev hitrosti ter vožnja pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.

»Leta smo v tej državi gledali isto: divjanje skozi naselja, vožnjo skozi rdečo, dirke po mestih, ko pa je nekdo umrl, so vsi govorili, da se 'mora nekaj spremeniti'. A nič se ni spreminjalo, ker naš zakon nikoli ni niti prepoznal tega, kar državljani vsakodnevno vidijo na cestah – bahate vožnje kot zavestnega ogrožanja življenja drugih ljudi. Zato smo predlagali ta zakon,« je povedal eden od predlagateljev sprememb zakona, poslanec Saša Magazinović (SDP BiH).

42000 prometnih nesreč, umrlo 288 ljudi

Samo v obdobju od predložitve sprememb zakona do njihovega dokončnega sprejetja je bilo zabeleženih 42 tisoč prometnih nesreč, v katerih je umrlo 288 ljudi, je navedel.

Za objestno vožnjo zakon zdaj šteje, če voznik v razmiku 20 minut dvakrat ali večkrat zapelje skozi rdečo luč na semaforju ali v naseljenem kraju vozi s hitrostjo, ki je za več kot 40 kilometrov višja od najvišje dovoljene. Izven naseljenih območij se ta kvalifikacija uporablja za prekoračitev hitrosti za več kot 60 kilometrov. Drastične kazni grozijo tudi voznikom, ki čez polno črto prehitevajo kolono vozil ali sedejo za volan s koncentracijo alkohola, višjo od 1,5 promila, oziroma pod vplivom narkotikov ali drugih psihoaktivnih snovi.

Predvidene so denarne kazni do tri tisoč konvertibilnih mark (1500 evrov), če pa je posledica vožnje prometna nesreča, se kazen poveča do 2500 evrov. Večkratnim kršiteljem bo policija lahko takoj odvzela vozniško dovoljenje, pa tudi zasegla avtomobil. Do 200 evrov znašajo kazni za manjše prekrške, kot sta neuporaba varnostnega pasu ali uporaba mobilnega telefona med vožnjo, sankcionirano pa bo tudi morebitno zavračanje testa na prisotnost narkotikov.

 

 

 

Več iz teme

policijaprometna varnostkazenvožnjaprehitra vožnjaprometna nesrečaprekršek
ZADNJE NOVICE
18:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Paradižniki vam pokajo in gnijejo? Kriva je napaka, ki jo poleti dela veliko vrtičkarjev

Prav enakomerno zalivanje je pogosto razlika med bogatim pridelkom lepih, zdravih plodov in razpokanimi paradižniki, ki hitro končajo na kompostu.
22. 5. 2026 | 18:30
18:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
GROŽNJA NOSEČNICI IN PLODU

Preeklampsija je resen zaplet v nosečnosti, to so opozorilni znaki

Običajno se pojavijo povišan krvni tlak in beljakovine v urinu.
22. 5. 2026 | 18:16
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Luna v Devici poudarja zdravje, odnose in praktičnost

Astrološka napoved za 23. maj 2026.
22. 5. 2026 | 18:00
17:43
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KOMPLEKSNA BOLEZEN

Debelost vpliva na celotno družbo, indeks telesne mase ne sme biti višji od te številke

Povezana je tudi z okoljem, socialnimi razmerami in dostopom do zdravega načina življenja.
Ema Bubanj22. 5. 2026 | 17:43
17:13
Novice  |  Svet
SABOR PREDLAGAL

Na Hrvaškem nič več energijskih pijač za mladoletne! Spremembe tudi glede prodaje alkohola

Mladi Hrvati, stari od 15 do 16 let, sodijo med največje porabnike alkohola v Evropi.
22. 5. 2026 | 17:13
17:02
Novice  |  Slovenija
EN GLAS VEČ OD PRIČAKOVANEGA

Janezu Janši uspelo, postal je mandatar za sestavo nove vlade. »Hvala in ni popuščanj«

DZ izvolil Janeza Janšo za predsednika vlade.
22. 5. 2026 | 17:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki