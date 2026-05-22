Potujete v Bosno? Uvajajo drakonske kazni, ta prekršek vas lahko stane kar 2500 evrov

Prihodnjo sredo v BiH začnejo veljati spremembe obstoječega zakona o varnosti cestnega prometa z znatno povečanimi kaznimi, ki bodo dosegle tudi dve tisoč petsto evrov, navajajo tamkajšnji mediji. Z njimi se posebej sankcionira t. i. objestna vožnja, to je večkratna vožnja skozi rdečo luč na semaforju, drastično prekoračitev hitrosti ter vožnja pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.

»Leta smo v tej državi gledali isto: divjanje skozi naselja, vožnjo skozi rdečo, dirke po mestih, ko pa je nekdo umrl, so vsi govorili, da se 'mora nekaj spremeniti'. A nič se ni spreminjalo, ker naš zakon nikoli ni niti prepoznal tega, kar državljani vsakodnevno vidijo na cestah – bahate vožnje kot zavestnega ogrožanja življenja drugih ljudi. Zato smo predlagali ta zakon,« je povedal eden od predlagateljev sprememb zakona, poslanec Saša Magazinović (SDP BiH).

42000 prometnih nesreč, umrlo 288 ljudi

Samo v obdobju od predložitve sprememb zakona do njihovega dokončnega sprejetja je bilo zabeleženih 42 tisoč prometnih nesreč, v katerih je umrlo 288 ljudi, je navedel.

Za objestno vožnjo zakon zdaj šteje, če voznik v razmiku 20 minut dvakrat ali večkrat zapelje skozi rdečo luč na semaforju ali v naseljenem kraju vozi s hitrostjo, ki je za več kot 40 kilometrov višja od najvišje dovoljene. Izven naseljenih območij se ta kvalifikacija uporablja za prekoračitev hitrosti za več kot 60 kilometrov. Drastične kazni grozijo tudi voznikom, ki čez polno črto prehitevajo kolono vozil ali sedejo za volan s koncentracijo alkohola, višjo od 1,5 promila, oziroma pod vplivom narkotikov ali drugih psihoaktivnih snovi.

Predvidene so denarne kazni do tri tisoč konvertibilnih mark (1500 evrov), če pa je posledica vožnje prometna nesreča, se kazen poveča do 2500 evrov. Večkratnim kršiteljem bo policija lahko takoj odvzela vozniško dovoljenje, pa tudi zasegla avtomobil. Do 200 evrov znašajo kazni za manjše prekrške, kot sta neuporaba varnostnega pasu ali uporaba mobilnega telefona med vožnjo, sankcionirano pa bo tudi morebitno zavračanje testa na prisotnost narkotikov.