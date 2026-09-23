Povprečna plača 2700 evrov, 30 dni dopusta in nizki davki? Vse to je realnost nedaleč od nas, pa še delavcev jim primanjkuje

Ste že slišali za Andoro? Ta žepna državica na zahodu evropske celine se redko znajde na seznamu želenih popotniških destinacij, tudi v poročilih o njej ne slišimo pogosto. Kar ni nujno slabo. Prebivalci Andore v miru in odmaknjeno od večjih geopolitičnih dram živijo svoje življenje, in to ne slabo.

Kljub le pičlim 90.105 prebivalcem ima ta kneževina bruto domači proizvod na prebivalca kar 42.320 dolarjev oziroma približno 39.000 evrov, kar jo uvršča med vodilna evropska gospodarstva, še posebej privlačna se povprečnemu Zemljanu, tudi Slovencu, zdi obdavčitev, ki je izredno nizka, saj je davek od prodaje omejen na 4,5 odstotka.

Po podatkih Svetovne banke povprečni bruto mesečni dohodek na prebivalca dosega približno 3700 evrov, kar je precej nad evropskim povprečjem, ki je ocenjeno na skoraj 2640 evrov. Povprečna mesečna plača je maja 2026 znašala 2760,46 evra, kar je za 7,7 odstotka več kot lani, od povišanja pa imajo koristi prav vsi sektorji, prodaja na drobno, ki je posledično zabeležila najmočnejšo rast, je denimo poskočila za 14,5 odstotka na povprečno 2.405,99 evra.

V Andori je hladno gorsko podnebje, s toplimi in suhimi poletji ter z dolgimi in mrzlimi zimami. FOTO: Ed Jones/Afp

A domača delovna sila za delovanje gospodarstva ne zadostuje več, zato vlada nove zaposlene mrzlično išče drugod. Med sektorji, kjer primanjkuje največ zaposlenih, so zdravstvo, izobraževanje, oskrba starejših in bolnih, oskrba na domu in vožnja avtobusov, piše Linternaute. Nujno potrebujejo tudi natakarje, kuharje in druge turistične delavce ter voznike v javnem prometu. Plača pa ni edini razlog, da se ljudje z vse Evrope in tudi sveta odločajo za delo v Andori. Tuji delavci tam namreč uživajo še mnoge druge ugodnosti, med njimi 40-urni delovni teden, 30 dni plačanega letnega dopusta in celovito socialno zaščito prek andorskega sklada socialne varnosti (CASS), ki krije zdravstveno varstvo, brezposelnost in upokojitev. Zaposleni plačujejo 6,5 odstotka bruto plače v CASS, poleg tega morajo plačati še desetodstotno dohodnino.

Edina ovira je dejstvo, da Andora ni del Evropske unije, zato nobeni državljani drugih držav nimajo avtomatične pravice do dela, so pa postopki nekoliko poenostavljeni in hitrejši za državljane EU.

Razmišljate o obisku Andore?

Slovenci zgolj za obisk Andore vizuma ne potrebujemo, dovolj sta potni list ali osebna izkaznica, potrebujejo pa državljani Slovenije dovoljenje za delo, ki ga izda vlada Andore po tem, ko v deželi najdete službo in podpišete pogodbo o zaposlitvi. Kot navajajo na spletni strani slovenske vlade, gre za izredno varno državo, ki »vodi umirjeno notranjo in miroljubno zunanjo politiko«, stopnja kriminala je nizka, je pa zato nezakonito uživanje alkohola na javnih mestih.

Andora ima politiko ničelne tolerance do posedovanja in uporabe prepovedanih drog. Kazen za posedovanje celo najmanjše količine prepovedanih drog lahko vključuje zavrnitev vstopa v državo, izgon iz države, denarne in zaporne kazni. Kljub temu da Andora ni članica Evropske unije, pa uporablja evro, za vožnjo po tej mali deželici med Francijo in Španijo pa zadostuje slovensko vozniško dovoljenje. Še ena zanimivost: poštni promet znotraj Andore je brezplačen, kar je tradicija že stoletja, znamko se zaračunava zgolj za pisma, namenjena v tujino.