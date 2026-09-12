Požar na Braču še vedno ni pod nadzorom, ogenj se širi proti Milni (VIDEO in FOTO)

Nad Bračem na Hrvaškem se še vedno vije gost dim, gasilcem pa so na pomoč priletela letala za gašenje požarov. Ogenj, ki je v četrtek zvečer izbruhnil med Ložišćem in Dračevico, je še vedno aktiven. Požar je v razplamteli fazi in se po zadnjih informacijah širi proti zalivu Duboka pri Milni. Kot so povedali hrvaški gasilci prostovoljnega gasilskega društva Supetar, se je požar v nekem trenutku razširil proti puščavi Blaca, vendar so ga tam ustavili. Po zadnjih jutranjih informacijah se požarna fronta pomika proti zalivu Duboka pri Milni.

Po podatkih braških gasilcev je požar še vedno v razplamteli fazi in se pomika proti območju Podhum, nedaleč od Milne.

FOTO: Vatrogasci 193

Na pomoč prihajajo dodatne gasilske enote

Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je v četrtek pozno popoldne odredil napotitev dodatnih intervencijskih gasilskih enot iz Dubrovnika in Šibenika ter izredne dislokacije gasilcev iz Zadarske in Šibensko-kninske županije na požarišče na otoku Braču. Odredil je tudi izredne dislokacije gasilcev iz Istrske, Primorsko-goranske in Liško-senjske županije.

Dodatne sile bodo nastanjene v Vučevici v Gasilsko-izobraževalnem in tehnološkem centru Split, od koder jih bodo glede na potrebe razporejali na območje požara.

Gasilcem iz Brača, ki so že dobili okrepitev iz Omiša, Trogirja in Splita, tako prihaja na pomoč še več gasilcev. Čaka jih zahtevno delo pri omejevanju in gašenju ognja.

Plameni so vidni tudi iz Splita

Kako velik je požar, je razvidno tudi s fotografij. Plameni so kljub veliki oddaljenosti videti visoki in nevarni, zato si je mogoče le predstavljati, kako silovit je požar šele v njegovi neposredni bližini. Gasilcem želimo, da bi požar čim prej in uspešno ukrotili, poroča Slobodna Dalmacija.