  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA BRAČU ŠE VEDNO GORI

Požar na Braču še vedno ni pod nadzorom, ogenj se širi proti Milni (VIDEO in FOTO)

Dim je viden tudi iz Splita, na območje požara prihajajo dodatne gasilske enote.
FOTO: Vatrogasci 193
FOTO: Vatrogasci 193
A. G.
 12. 9. 2026 | 09:15
2:03
A+A-

Nad Bračem na Hrvaškem se še vedno vije gost dim, gasilcem pa so na pomoč priletela letala za gašenje požarov. Ogenj, ki je v četrtek zvečer izbruhnil med Ložišćem in Dračevico, je še vedno aktiven. Požar je v razplamteli fazi in se po zadnjih informacijah širi proti zalivu Duboka pri Milni. Kot so povedali hrvaški gasilci prostovoljnega gasilskega društva Supetar, se je požar v nekem trenutku razširil proti puščavi Blaca, vendar so ga tam ustavili. Po zadnjih jutranjih informacijah se požarna fronta pomika proti zalivu Duboka pri Milni.

Po podatkih braških gasilcev je požar še vedno v razplamteli fazi in se pomika proti območju Podhum, nedaleč od Milne.

 FOTO: Vatrogasci 193
 FOTO: Vatrogasci 193

Na pomoč prihajajo dodatne gasilske enote

Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je v četrtek pozno popoldne odredil napotitev dodatnih intervencijskih gasilskih enot iz Dubrovnika in Šibenika ter izredne dislokacije gasilcev iz Zadarske in Šibensko-kninske županije na požarišče na otoku Braču. Odredil je tudi izredne dislokacije gasilcev iz Istrske, Primorsko-goranske in Liško-senjske županije.

Dodatne sile bodo nastanjene v Vučevici v Gasilsko-izobraževalnem in tehnološkem centru Split, od koder jih bodo glede na potrebe razporejali na območje požara.

Gasilcem iz Brača, ki so že dobili okrepitev iz Omiša, Trogirja in Splita, tako prihaja na pomoč še več gasilcev. Čaka jih zahtevno delo pri omejevanju in gašenju ognja.

Plameni so vidni tudi iz Splita

Kako velik je požar, je razvidno tudi s fotografij. Plameni so kljub veliki oddaljenosti videti visoki in nevarni, zato si je mogoče le predstavljati, kako silovit je požar šele v njegovi neposredni bližini. Gasilcem želimo, da bi požar čim prej in uspešno ukrotili, poroča Slobodna Dalmacija.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

požargasilciHrvaškaogenjDalmacijaBračSplitdimpožariMilnaSupetarSlavko TucakovićDubrovnikŠibenikgašenje požarov
ZADNJE NOVICE
09:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVETOVNI DAN PRVE POMOČI

12. september je svetovni dan prve pomoči

Svetovni dan prve pomoči je simbolično tudi začetek meseca prve pomoči, ki se bo sklenil 16. oktobra, na svetovni dan oživljanja.
Ema Bubanj12. 9. 2026 | 09:10
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA NESREČA PRI ROGAŠKI SLATINI

18-letnik izgubil oblast nad vozilom, umrla je na kraju nesreče umrla

V nesreči se je sicer lažje telesno poškodoval tudi sopotnik v avtu 18-letnika.
12. 9. 2026 | 09:05
08:45
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBA

Z reformo sodstva se ukinjajo okrajna sodišča

Od 1. januarja 2027 brez okrajnih sodišč in okrajnih sodnikov.
Tomica Šuljić12. 9. 2026 | 08:45
08:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
IŠČEJO SE POSNETKI

Ninin zapis odmeva: Pred vrtcem sta z ostrim predmetom napadla otroka!

S PU Ljubljana so sporočili, da so policisti opravili ogled kraja in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka.
12. 9. 2026 | 08:11
08:00
Bulvar  |  Tuji trači
ZGODBE Z WEEKEND MEDIA FESTIVALA

Znani igralec razkril, kako se brani pred spletnim sovraštvom: Komentarjev sploh ne berem

Z neposrednim stikom, priljubljenostjo in ogromnim dosegom prihaja tudi precej temnejša plat: žaljivke, sovražni komentarji in množica anonimnih »strokovnjakov«. Priljubljeni igralec Goran Bogdan je razkril, kako se z vsem tem spopada sam.
12. 9. 2026 | 08:00
07:35
Šport  |  Tekme
1. SNL

V Celju še ne smejo misliti na Leverkusen

Danes in jutri nadaljevanje 9. kroga v domačem prvenstvu. Zmaji si želijo mir, vijolični odštevajo do vrnitve gledalcev.
Siniša Uroševič12. 9. 2026 | 07:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Spletni vdori v medicinske pripomočke in kako se pred njimi zavarujemo

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Spletni vdori v medicinske pripomočke in kako se pred njimi zavarujemo

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

»Tu nisi samo številka«

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:52
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
HITER PREVZEM POŠILJK

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Otroci, pes, voda in umazani čevlji: katera tla bodo preživela vse to?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
7. 9. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki