V elitnem delu mesta zagorela stavba veleposlaništva velike države (VIDEO in FOTO)

Prebivalce ene najbolj prestižnih beograjskih sosesk je v četrtek vznemiril požar, ki je izbruhnil v stavbi pakistanskega veleposlaništva na Dedinju. Fotografije in videoposnetki, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, prikazujejo gost dim, ki se vali iz zgornjih nadstropij diplomatskega predstavništva. Posnetke dogodka je objavila tudi priljubljena Instagram stran Moj Beograd, kjer so številni uporabniki izražali zaskrbljenost zaradi požara v enem izmed najbolj varovanih delov srbske prestolnice.

Kaj natančno je povzročilo požar, za zdaj ostaja nepojasnjeno. Prav tako še ni informacij o tem, v katerem delu objekta je ogenj izbruhnil in kako hitro se je razširil. Pristojne službe se o dogodku še niso uradno izrekle, zato za zdaj ni mogoče potrditi, ali je bil požar omejen na en del stavbe ali pa je zajel večji del veleposlaništva.

Ni podatkov o poškodovanih

Za zdaj tudi ni informacij o morebitnih poškodovanih osebah. Neuradno naj bi bile na kraj dogodka napotene gasilske in druge intervencijske ekipe, ki so poskrbele za zavarovanje območja in gašenje požara. Prav tako še ni znano, kakšna materialna škoda je nastala na objektu, ki ga uporablja pakistansko diplomatsko predstavništvo.

Dedinje velja za eno najprestižnejših beograjskih sosesk

Dedinje je znano kot ena najuglednejših in najbolje varovanih četrti v Beogradu. Na tem območju imajo sedeže številna veleposlaništva, rezidence diplomatov, državnih funkcionarjev in drugih vplivnih osebnosti. Prav zato je požar v diplomatskem objektu vzbudil veliko pozornosti tako med prebivalci kot v srbskih medijih.

Več podrobnosti o vzroku požara, morebitnih poškodovanih in obsegu škode bo predvidoma znanih po končanem ogledu kraja dogodka in uradnemu sporočilu pristojnih organov, poroča Slobodna Dalmacija.