  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRAMA V BEOGRADU

V elitnem delu mesta zagorela stavba veleposlaništva velike države (VIDEO in FOTO)

Nad objektom se je dvigal gost dim, vzrok požara pa za zdaj še ni znan.
Požar FOTO: Moj Beograd, Instagram, zaslonski posnetek
Požar FOTO: Moj Beograd, Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 4. 6. 2026 | 16:24
 4. 6. 2026 | 16:24
2:05
A+A-

Prebivalce ene najbolj prestižnih beograjskih sosesk je v četrtek vznemiril požar, ki je izbruhnil v stavbi pakistanskega veleposlaništva na Dedinju. Fotografije in videoposnetki, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, prikazujejo gost dim, ki se vali iz zgornjih nadstropij diplomatskega predstavništva. Posnetke dogodka je objavila tudi priljubljena Instagram stran Moj Beograd, kjer so številni uporabniki izražali zaskrbljenost zaradi požara v enem izmed najbolj varovanih delov srbske prestolnice.

Kaj natančno je povzročilo požar, za zdaj ostaja nepojasnjeno. Prav tako še ni informacij o tem, v katerem delu objekta je ogenj izbruhnil in kako hitro se je razširil. Pristojne službe se o dogodku še niso uradno izrekle, zato za zdaj ni mogoče potrditi, ali je bil požar omejen na en del stavbe ali pa je zajel večji del veleposlaništva.

Ni podatkov o poškodovanih

Za zdaj tudi ni informacij o morebitnih poškodovanih osebah. Neuradno naj bi bile na kraj dogodka napotene gasilske in druge intervencijske ekipe, ki so poskrbele za zavarovanje območja in gašenje požara. Prav tako še ni znano, kakšna materialna škoda je nastala na objektu, ki ga uporablja pakistansko diplomatsko predstavništvo.

Dedinje velja za eno najprestižnejših beograjskih sosesk

Dedinje je znano kot ena najuglednejših in najbolje varovanih četrti v Beogradu. Na tem območju imajo sedeže številna veleposlaništva, rezidence diplomatov, državnih funkcionarjev in drugih vplivnih osebnosti. Prav zato je požar v diplomatskem objektu vzbudil veliko pozornosti tako med prebivalci kot v srbskih medijih.

Več podrobnosti o vzroku požara, morebitnih poškodovanih in obsegu škode bo predvidoma znanih po končanem ogledu kraja dogodka in uradnemu sporočilu pristojnih organov, poroča Slobodna Dalmacija.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

požarBeogradSrbijagasilcidiplomacijavarnostveleposlaništvoPakistan
ZADNJE NOVICE
19:17
Novice  |  Slovenija
UMAKNILI ZASTAVO

Prva poteza Janševe vlade razburila Goloba: »Tu smo. Začelo se je.«

Golob je zapisal, da je bila »takoj ob prihodu nove vlade« z vladne zgradbe sneta zastava.
4. 6. 2026 | 19:17
19:10
Lifestyle  |  Izlet
DOMŽALE

Slamnikarski sejem to soboto, zapela bo Neisha

Ob sejmu so pripravili bogat kulturni program.
4. 6. 2026 | 19:10
18:53
Novice  |  Slovenija
NOVA VLADA

Mir po nevihti: Golob čestital Janši, ta napovedal popravljanje napak

Po politično napetem dnevu je sledila mirna primopredaja.
4. 6. 2026 | 18:53
18:17
Šport  |  Odmevi
TOŽI DRŽAVO

Legendarni Mourinho na evropskem sodišču! Pravi, da so mu vzeli pomembno pravico

Tožbo je vložil že marca lani, torej pol leta, preden so ga v klubu odpustili.
4. 6. 2026 | 18:17
18:10
Lifestyle  |  Izlet
ŠTAJERSKA

S Holcerčkovim festivalom v poletje

Kope bodo v nedeljo zaživele v znamenju druženja, zabave in aktivnega preživljanja prostega časa.
4. 6. 2026 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Devet najslabših razlogov za vztrajanje v zvezi

Nihče si ne želi priznati, da imajo zveze včasih rok trajanja, zato marsikatera traja dlje, kot bi morala.
4. 6. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
VIDEO

Petra Majdič iskreno in brez zavor: kaj je povedala?

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Kartica za slovenske voznike, ki odpira dostop do najhitrejših polnilnic

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki