Požar v Hitlerjevem Orlovem gnezdu: 200 gasilcev, aretiran osumljenec (FOTO, VIDEO)

V petek pozno zvečer je zagorelo v Orlovem gnezdu, poletni rezidenci nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja na Bavarskem. Z ognjenimi zublji se je na težko dostopnem območju na Obersalzbergom ponoči borilo okrog 200 gasilcev, policija pa je pridržala osumljenca. Poškodovan ni bil nihče, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gasilci so klic o požaru prejeli nekaj po 21. uri zvečer, in ko so prispeli na prizorišče, so našli poslopje, zajeto v plamenih, je danes sporočila policija. Ta je pridržala »sumljivo osebo«. Morebiten razlog požara še ni znan, preiskovalci pa po poročanju nemških medijev sumijo, da je šlo za požig. Tiskovna predstavnica policije Lisa Maier je sporočila, da so imeli gasilci težave pri gašenju zaradi lokacije stavbe, ki leži na nadmorski višini 1834 metrov. Še zgodaj davi naj bi na območju, do katerega so oblasti blokirale dostop, gorelo. Policija naj bi še danes imela novinarsko konferenco o dogajanju. Po poročanju nemškega tabloida Bild je policija na poti na prizorišče aretirala motorista, na katerega so naleteli.

Gasilci in drugo reševalno osebje na kraju požara. FOTO: Florian Scherer/bavarian Red Cro Via Reuters

Orlovo gnezdo je bilo zgrajeno med letoma 1937 in 1938, nacistični diktator pa ga je uporabljal kot delni sedež vlade, kjer se je med drugim srečeval s poveljniki med načrtovanjem invazije na Sovjetsko zvezo. Hitler naj bi ga sicer redko obiskoval. Rezidenca je zgrajena iz kamna in granita in ponuja izjemen pogled na bavarsko gorato pokrajino, s čimer naj bi poskušali narediti vtis na tuje diplomate. Med drugo svetovno vojno je Orlovo gnezdo prestalo nepoškodovano. Od leta 1952 gosti razstavo o nacistični zgodovini stavbe in restavracijo. Hitler in njegovi sledilci so bili med drugim svetovno vojno odgovorni za smrt milijonov ljudi, vključno z množičnim pobijanjem Judov.

Fotografija, posneta 11. maja 2025, prikazuje turiste, ki sedijo na terasi gorskega gostišča Orlovega gnezda. FOTO: Barbara Gindl Afp

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