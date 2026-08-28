Požar v Omišu terjal še eno žrtev: v bolnišnici umrl hudo opečen moški

Silovit požar, ki je sredi avgusta pustošil na območju Omiša, je terjal še eno življenje. V splitski bolnišnici je zaradi hudih poškodb umrl moški, rojen leta 1947. Zdravstveno osebje mu je dobrih 14 dni skušalo rešiti življenje, vendar so bile poškodbe prehude. Iz bolnišnice so za 24sata ob tem še sporočili, da se tudi nekateri drugi hudo poškodovani še vedno zdravijo na intenzivni negi in da so njihova življenja še vedno ogrožena.

Omenjeni moški je druga smrtna žrtev požara, ki je 13. avgusta izbruhnil v kraju Lokva Rogoznica in se nato razširil vse do Omiša. Ogenj je okoli 20. ure izbruhnil v gozdnatem predelu ob cesti, močan veter pa je plamene hitro gnal naprej. Požarišče se je raztezalo na približno 23 kilometrov dolgem območju, ponekod širokem do 1,5 kilometra. Zgorelo je okoli 1000 hektarjev površin.

Prvo smrtno žrtev so našli na pogorelem območju v Mali Luki pri Stanićih, šlo je za 34-letno Dragano Antešević, mlado državljanko Bosne in Hercegovine, ki je prišla v Omiš kot sezonska delavka. Po podatkih hrvaškega državnega tožilstva je bilo v požaru poškodovanih skupno 38 ljudi. Številni so utrpeli opekline in poškodbe dihalnih poti, najhuje poškodovane pa so iz Splita prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Zagreb.

Zgorelo 28 hiš, več kot sto vozil

Za ognjem je ostalo pravo razdejanje. Po podatkih Splitsko-dalmatinske županije je popolnoma zgorelo 28 hiš, 106 vozil in 45 plovil, ogenj pa je uničil tudi številne gospodarske, gostinske in pomožne objekte. Policija in državno tožilstvo vzrok požara še preiskujeta. Preiskovalci so določili območje, kjer naj bi ogenj izbruhnil, zasegli pa so tudi posnetke nadzornih kamer z območja, ki so ga zajeli plameni.