JEDRSKI NAPAD

Poznate pravilo 10-80-10 v primeru jedrske vojne? To so ključni dejavniki preživetja

Strokovnjaki poudarjajo, da so lahko prisebnost, razumno razmišljanje in ustrezna presoja razmer ključni dejavniki preživetja v skrajnih okoliščinah.
FOTO: Reuters
M. U.
 26. 3. 2026 | 17:45
Po eni od psiholoških teorij bi ljudje v primeru jedrskega napada reagirali na tri različne načine, prav ta reakcija pa bi lahko v veliki meri določila njihove možnosti za preživetje.

Učinki jedrske eksplozije

Močan blisk: Povzroči lahko začasno slepoto.

Udarna sila: Povzroči smrt, poškodbe in uničenje na več kilometrih od eksplozije.

Sevanje: Lahko poškoduje celice telesa in povzroči sevalno bolezen.

Ogenj in vročina: Povzročita opekline in uničenje.

EMP: Lahko poškoduje elektroniko na več kilometrih od eksplozije.

Radioaktivni prah: Vidni delci, ki povzročijo bolezen ob izpostavljenosti na prostem.

Čeprav je takšen scenarij še vedno malo verjeten, se glede na aktualne globalne napetosti tema jedrske grožnje občasno znova vrača v središče pozornosti javnosti. Vojna v Ukrajini, nestabilne razmere na Bližnjem vzhodu in strahovi, povezani z jedrskim orožjem, dodatno spodbujajo razprave o tem, kako bi ljudje reagirali v skrajnih situacijah.

Pravilo 10-80-10

V tem kontekstu se pogosto omenja pravilo 10-80-10, ki opisuje tri tipične vzorce vedenja v kriznih okoliščinah. Kot navaja psiholog John Leach, približno 10 odstotkov ljudi reagira mirno in razumno. Ti ljudje ocenijo razmere, preden ukrepajo, ohranijo prisebnost in pogosto prevzamejo pobudo, pomagajo drugim ter sprejemajo ključne odločitve.

Nujno spremljanje uradnih informacij

V primeru jedrskega napada je ključnega pomena, da spremljate uradne vladne informacije. V Sloveniji se obvestila posredujejo prek sistema SPIN (Sistem za obveščanje in alarmiranje), nacionalnih radijskih in televizijskih postaj (npr. Radio Slovenija, TV Slovenija) ter z nujnimi sporočili prek SMS-ov in mobilnih aplikacij. Uporabite lahko tudi baterijsko ali ročno gnane AM/FM radijske sprejemnike, saj ti delujejo tudi ob izpadu električnega omrežja.

Vnaprej pripravite alternativne vire za dostop do informacij, kot so dvosmerne radijske postaje (vokitoki), amaterski radijski sprejemniki (»ham radio«) in preprosta SMS-sporočila, saj lahko elektromagnetni impulz (EMP) poškoduje elektronske naprave. Redno spremljajte spletne strani, kot je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR), ter uradne kanale na družbenih omrežjih. Pomembno je, da se zanesete na več različnih virov in sledite navodilom oblasti glede zaščite in evakuacije.

Največji del prebivalstva, okoli 80 odstotkov, je v takšnih situacijah zmeden in dezorientiran. Te osebe pogosto ne vedo, kako reagirati, počasneje sprejemajo odločitve in se težje znajdejo v kaosu, ki nastane po katastrofi, navaja Unilad. Preostalih 10 odstotkov reagira povsem nasprotno – panično ali pa so vdani v usodo. Po navedbah revije Psychology Today je njihovo vedenje lahko iracionalno, kar dodatno zmanjšuje možnosti za preživetje.

Pogoste zmote

Strokovnjaki opozarjajo tudi na pogoste zmote glede tega, kako ravnati v primeru jedrskega napada. Ena od njih je prepričanje, da bi beg z avtomobilom povečal varnost. Vendar je Brooke Buddemeier iz ameriškega nacionalnega laboratorija Lawrence Livermore že prej opozoril, da vozilo ne zagotavlja dejanske zaščite.

»Ne hodite v avto. Ne poskušajte se odpeljati in ne domnevajte, da vas lahko steklo in kovina vozila zaščitita,« je opozoril.

Čeprav gre za teoretične scenarije, strokovnjaki poudarjajo, da so lahko prisebnost, razumno razmišljanje in ustrezna presoja razmer ključni dejavniki preživetja v skrajnih okoliščinah.

