Pozor, če se odpravljate na Hrvaško! Od jutri veljajo strožja pravila, to morate vedeti

Slovenci, ki se za praznike odpravljate na Hrvaško, pozor! S 1. novembrom začne pri naših južnih sosedih veljati obvezna uporaba dnevnih ali zasenčenih luči tudi podnevi. Kdor bo na to pozabil, tvega denarno kazen v višini 30 evrov. Hrvaška policija voznike opozarja, naj pravočasno preverijo delovanje luči na svojih vozilih.

Pravilo bo veljalo vse do 31. marca 2027, določa pa ga 102. člen hrvaškega zakona o varnosti cestnega prometa. Kot poroča hrvaški Dnevnik.hr, je policija voznike že opozorila, da bodo kršitve sankcionirali.

Kazen za vožnjo brez predpisanih luči znaša 30 evrov.

Motoristi morajo biti še posebej pozorni

Za voznike motornih koles in mopedov veljajo nekoliko drugačna pravila. Ti morajo imeti zasenčene luči prižgane vse leto, tudi v poletnih mesecih.

Na obvezno razsvetljavo pa ne smejo pozabiti niti kolesarji in uporabniki električnih skirojev. Od mraka do zore ter podnevi ob zmanjšani vidljivosti morajo imeti na vozilu prižgano belo luč spredaj in rdečo zadaj.

Za kršitev tega pravila je predpisana globa v višini 60 evrov.

Policija opozarja: ne gre samo za kazni!

Hrvaški policisti poudarjajo, da uporaba luči ni pomembna zgolj zaradi spoštovanja prometnih predpisov, temveč predvsem zaradi večje varnosti.

V jesenskih in zimskih mesecih so dnevi krajši, vidljivost pa pogosto slabša zaradi megle, dežja in drugih vremenskih razmer. Prižgane luči omogočajo, da drugi udeleženci v prometu vozilo opazijo pravočasno.

Zato policija voznikom svetuje, naj pred odhodom preverijo delovanje avtomobilskih luči, hitrost pa prilagodijo razmeram na cesti.