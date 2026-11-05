Pozor, če se vam med klicem sesuje telefon! Lahko ste tarča nevarnega napada, preverite, kaj se dogaja

Uporabniki telefonov z operacijskim sistemom Android so izpostavljeni nevarni varnostni ranljivosti. Napadalci lahko s posebej prirejenim SMS-sporočilom prekinejo telefonski klic ali povzročijo, da se telefon nenehno sesuva. Najbolj skrb vzbujajoče pa je, da uporabniku sporočila sploh ni treba odpreti, saj ga niti ne vidi.

Strokovnjaki so nevarno ranljivost poimenovali kar SMS smrti oziroma SMS of Death. Napadalci namreč izkoristijo napako v sistemu Android, zaradi katere lahko telefon brez kakršnega koli opozorila preneha normalno delovati.

»Kar je posebej zaskrbljujoče, je to, da gre za tako imenovan 'napad zero click', to pomeni, da običajni uporabnik sploh ne ve, da je dobil kakšno sporočilo in mu telefon preneha delovati,« je za Radio Slovenija pojasnil etični heker Gregor Spagnolo. Napad lahko prekine tudi klic na številko za nujno pomoč. V hujših primerih se telefon ujame v začarani krog ponovnih zagonov, iz katerega se uporabnik ne more preprosto rešiti. V skrajnem primeru je potrebna ponastavitev na tovarniške nastavitve, kar lahko pomeni izgubo podatkov.

Kateri telefoni so ogroženi?

Ranljivost, ki nosi oznako CVE-2026-58882, je konec oktobra javno razkril varnostni raziskovalec Mark Blah. O njej so v zadnjih dneh poročali tudi tuji tehnološki mediji, med drugim BleepingComputer. Ranljivost so odkrili v različicah Androida od 12 naprej.

Google je medtem že pripravil varnostni popravek, ki je za novejše različice Androida vključen v novembrsko varnostno posodobitev. Posebej izpostavljeni ostajajo lastniki starejših telefonov z Androidom 12 in 13, ki ustreznega popravka morda sploh ne bodo prejeli.

Kaj morate storiti, da zaščitite svoj telefon?

Strokovnjaki svetujejo, naj uporabniki čim prej preverijo razpoložljive posodobitve. To lahko običajno storijo v nastavitvah telefona, v razdelku Sistem – Posodobitve programske opreme. Preverijo lahko tudi datum zadnje varnostne posodobitve. Poimenovanje menijev se med proizvajalci razlikuje.

Pri novejših telefonih je pomembno preveriti, ali je naprava prejela varnostni popravek z datumom 1. november 2026 ali novejšim. Če posodobitev še ni na voljo, je treba preveriti podporo proizvajalca.

Dobra novica je, da po doslej objavljenih ugotovitvah ranljivost ni namenjena kraji fotografij, gesel ali bančnih podatkov. Njena nevarnost je predvsem v tem, da lahko uporabniku onemogoči uporabo telefona, tudi takrat, ko bi ga najbolj potreboval.