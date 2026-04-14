Pozor, če ste že rezervirali dopust! Na tej spletni platformi je prišlo do kibernetskega napada

Spletna platforma za rezervacijo nastanitev Booking.com je potrdila, da je bila tarča kibernetskega napada, pri katerem so nepooblaščene osebe pridobile dostop do določenih podatkov uporabnikov. Podjetje za zdaj ne razkriva, koliko posameznikov je bilo prizadetih, poroča The Guardian.

V uradni izjavi so pojasnili, da so zaznali sumljivo dejavnost, povezano z zunanjimi akterji, ki so dostopali do informacij o rezervacijah gostov. Po odkritju incidenta so nemudoma sprejeli ukrepe za zajezitev vdora, posodobili varnostne PIN-kode prizadetih rezervacij ter o dogodku obvestili uporabnike. Podjetje s sedežem v Amsterdamu upravlja eno največjih svetovnih platform za rezervacijo nastanitev, ki vključuje več kot 30 milijonov ponudb in povezuje milijone popotnikov z namestitvami, prevozom ter turističnimi storitvami.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kibernetski napadi v porastu

Po zagotovilih predstavnikov podjetja finančni podatki uporabnikov niso bili predmet vdora. Kljub temu so v obvestilu strankam opozorili, da so napadalci morda pridobili dostop do določenih informacij, povezanih s preteklimi rezervacijami. Med potencialno razkritimi podatki so imena, elektronski naslovi, telefonske številke, fizični naslovi ter podrobnosti rezervacij, vključno z morebitno komunikacijo, ki so jo uporabniki delili z nastanitvenimi ponudniki.

Gre za najnovejši primer v nizu kibernetskih incidentov, s katerimi se sooča podjetje. V zadnjem obdobju se povečuje število spletnih prevar, pri katerih goljufi od uporabnikov zahtevajo podatke o plačilu pod pretvezo potrditve ali verifikacije rezervacije, nato pa izvedejo nepooblaščene bremenitve računa. Podoben incident se je zgodil že leta 2018, ko so napadalci pridobili prijavne podatke zaposlenih v hotelih v Združenih arabskih emiratih in tako dostopali do podatkov več kot 4.000 uporabnikov. Zaradi zamude pri prijavi kršitve pristojnemu nizozemskemu regulatorju za varstvo osebnih podatkov je bilo podjetje kaznovano z globo v višini 475.000 evrov.

Kibernetska varnost ostaja pomemben izziv tudi za širšo turistično industrijo, kjer se vse pogosteje pojavljajo pozivi k strožjemu nadzoru nad lažnimi oglasi in prevarami na platformah. Booking.com deluje v okviru ameriške skupine Booking Holdings, ki ima sedež v Norwalku in zaposluje več kot 24.000 ljudi po vsem svetu.