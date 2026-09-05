  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OPOZORILO IZ EVROPE

Pozor na pike komarjev, virus Zahodnega Nila se širi, letos že več kot tisoč okužb (VIDEO)

Število primerov se je v zadnjih tednih močno povečalo, največ okužb pa so letos zabeležili v Italiji, Grčiji in Španiji.
V Sloveniji obstajajo naravni pogoji za pojav virusa Zahodnega Nila, saj je njegov prenašalec pri nas prisoten, medtem ko so v sosednji Italiji letos potrdili že več kot 200 okužb in tudi več smrtnih primerov. FOTO: Črt Piksi, Delo Ui

V Sloveniji obstajajo naravni pogoji za pojav virusa Zahodnega Nila, saj je njegov prenašalec pri nas prisoten, medtem ko so v sosednji Italiji letos potrdili že več kot 200 okužb in tudi več smrtnih primerov. FOTO: Črt Piksi, Delo Ui

Letos je v ZDA za virusom Zahodnega Nila zbolelo 3545 ljudi, umrlo pa 147. FOTO: Batonrougetoday.com

Letos je v ZDA za virusom Zahodnega Nila zbolelo 3545 ljudi, umrlo pa 147. FOTO: Batonrougetoday.com

Razširjanje virusa Zahodnega Nila.  FOTO: ci.berkeley.ca.us

Razširjanje virusa Zahodnega Nila.  FOTO: ci.berkeley.ca.us

V Sloveniji obstajajo naravni pogoji za pojav virusa Zahodnega Nila, saj je njegov prenašalec pri nas prisoten, medtem ko so v sosednji Italiji letos potrdili že več kot 200 okužb in tudi več smrtnih primerov. FOTO: Črt Piksi, Delo Ui
Letos je v ZDA za virusom Zahodnega Nila zbolelo 3545 ljudi, umrlo pa 147. FOTO: Batonrougetoday.com
Razširjanje virusa Zahodnega Nila.  FOTO: ci.berkeley.ca.us
STA, A. G.
 5. 9. 2026 | 09:07
1:50
A+A-

Po Evropi so letos zabeležili že več kot tisoč primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so v petek sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu ECDC povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih ECDC so do 3. septembra v 15 evropskih državah zabeležili skupno 1086 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Število okužb se je v zadnjih tednih močno povečalo. V začetku avgusta je bilo v sedmih evropskih državah prijavljenih le nekaj več kot 240 primerov. Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji, sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Skupaj je po navedbah ECDC prizadetih 144 območij po vsej Evropi, od tega 62 v Italiji.

Virus na človeka prenašajo okuženi komarji

Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.

V nekaterih primerih je bolezen lahko zelo huda

Letos je v ZDA za virusom Zahodnega Nila zbolelo 3545 ljudi, umrlo pa 147. FOTO: Batonrougetoday.com
Letos je v ZDA za virusom Zahodnega Nila zbolelo 3545 ljudi, umrlo pa 147. FOTO: Batonrougetoday.com

V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

virusokužbevirus Zahodnega NilaEvropakomar
ZADNJE NOVICE
10:51
Bulvar  |  Domači trači
KAJ SE DOGAJA V ZAKULISJU?

»Kaj pa, če dol padem?« Luka Basi pred koncertom spravil Raaya v skrbi (VIDEO)

Na odru je videti vse preprosto, v zakulisju pa se včasih odvijajo precej bolj napeti pogovori.
5. 9. 2026 | 10:51
10:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
DVE NESREČI V NEKAJ URAH

Tragedija v zraku: tragičen konec nad Bohinjem, nekaj ur pozneje nova nesreča

Na območju Bohinja je jadralni padalec kljub pomoči umrl na kraju nesreče, nekaj ur pozneje pa se je pri pristanku v Bovcu poškodoval še en.
5. 9. 2026 | 10:39
10:30
Novice  |  Slovenija
ŠKODLJIVEC

Na Barju in v Lukovici ga spremljajo s pastmi: avtoštopar letos še ne povzroča škode

Invazivni japonski hrošč je letos dejavnejši.
5. 9. 2026 | 10:30
10:13
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA ZUNANJA POLITIKA

Nova smer slovenske zunanje politike? Analitik Udovič povedal, kaj opaža

Po Blejskem strateškem forumu in posvetu slovenske diplomacije Boštjan Udovič ocenjuje, da je za večje spremembe še prezgodaj, a je smer že mogoče prepoznati.
5. 9. 2026 | 10:13
10:02
Novice  |  Svet
PRIMER LINDSAY CLANCY

Bizarno razkritje po umoru treh otrok: mož takoj po tragediji na dopust, donacije pa porabil za luksuz?! Ljudje popenili

Na družbenih omrežjih se je razplamtel val ostrega sarkazma nad njegovimi potezami po tragediji.
5. 9. 2026 | 10:02
09:38
Novice  |  Kronika  |  Doma
TO SE LAHKO ZGODI VSAKOMUR

Sredi noči zagorelo v stanovanju, vse se je začelo zaradi pozabljene hrane

Ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč in so jo odpeljali v UKC Maribor.
5. 9. 2026 | 09:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki