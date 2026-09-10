Pozor, nosečnice! Nova študija povezuje to zdravilo z manjšo plodnostjo hčera, gotovo ga imate doma

Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopavze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomanjkljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razvnele še zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti.

Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci univerzitetne bolnišnice v Kopenhagnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti treh mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročile težave s plodnostjo.

Odmerek in faza nosečnosti sta pomembna

Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti, pred 17. tednom, je pri deklicah privedlo do približno 40 odstotkov manjšega volumna jajčnikov in 13 odstotkov manjšega volumna maternice. Uživanje v poznejši fazi nosečnosti je bilo povezano s 23 odstotkov manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom - večja, kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe.

Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 miligramov. Raziskovalna skupina pod vodstvom Margit Bistrup Fischer ob tem poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšane plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah.

Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, saj bi lahko bili rezultati zaradi metodoloških pomanjkljivosti v študiji pristranski ali poudarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopavze, so dejali po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.