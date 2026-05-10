Pozor pri nakupu medu: strokovnjaki opozarjajo na prefinjene goljufije

V Evropskem parlamentu so se zbrali na dogodku, na katerem so obravnavali vse globljo krizo, ki nastaja zaradi prefinjenih goljufij in poplave nizkocenovnega uvoza medu. Na njem je sodeloval tudi dr. Nik Lupše, evolucijski biolog, trenutno pa zaposlen na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS). Lupše je tudi vodja znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze (EBA), ki zastopa več kot 420.000 čebelarjev iz 32 držav.

Na konferenci, ki jo je gostila poslanka Evropskega parlamenta Elena Yoncheva, je opozoril, da je EU le 63-odstotno samozadostna pri zagotavljanju medu, »domače proizvajalce pa iz posla izriva tudi uvoz, zaradi katerega vstopa med v Unijo po cenah pod dvema evroma na kilogram, kar je seveda bistveno nižje od evropskih proizvodnih stroškov (v višini 8–12 evrov/kg)«.

Dr. Lupše je izpostavil tudi to, da kljub ugotovitvam, da je več kot polovica medu večjih izvoznikov povsem neskladna s predpisi, ti izdelki še vedno prihajajo na police, predvsem zato, ker EU nima infrastrukture, da bi jih ustavila. Tudi referenčnega laboratorija EU za preverjanje pristnosti medu ni. Brez pravno zavezujočih analitskih metod pa bodo mejne kontrolne točke še naprej nemočne pred sumljivimi pošiljkami medu.

Na konferenci so ugotavljali med drugim tudi to, da trg z medom dodatno ogrožajo tudi trgovinski sporazumi, a ne le z državami Mercosurja, temveč tudi z državami, kot so Vietnam, Ukrajina in Mehika. EBA je zato predstavila podatke, ki kažejo, da te države po vsej verjetnosti delujejo kot trgovska središča, v katera se med uvaža od drugod, meša in ponovno izvaža kot lokalni proizvod, z jasnim namenom – da bi se izognili carinam.