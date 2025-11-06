  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VARNOST NA SPLETU

Pozor, teh 6 aplikacij vohuni za vami – izbrišite jih takoj!

Po tem, ko uporabniki prenesejo eno izmed teh zlonamernih aplikacij, ta zažene program za daljinsko dostopanje ...
FOTO: Oatawa Getty Images/istockphoto
FOTO: Oatawa Getty Images/istockphoto
N. P.
 6. 11. 2025 | 21:06
 6. 11. 2025 | 22:56
2:48
A+A-

Vsi smo že imeli tisti občutek, da naš telefon posluša vsako našo besedo. In za nekatere to ni le občutek, ampak se resnično dogaja.

Raziskovalci kibernetske varnosti iz podjetja ESET so odkrili šest zlonamernih aplikacij za Androide, ki naj bi vohunile za uporabniki, izpisovale sporočila z aplikacij WhatsApp in Signal ter snemale pogovore. Ena izmed teh aplikacij, WaveChat, naj bi celo snemala dogajanje, tudi ko uporabniki niso uporabljali mikrofona na svojem telefonu. Po tem, ko uporabniki prenesejo eno izmed teh zlonamernih aplikacij, ta zažene program za daljinsko dostopanje, znan kot VajraSpy.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos
Dobra novica je, da aplikacije VajraSpy niso bile namenjene uporabnikom v ZDA, saj so bile prenesene zgolj okoli 1.400-krat. Raziskovalci iz ESET-a ugotavljajo, da so bile usmerjene predvsem na uporabnike v Indiji in Pakistanu. Pojasnili so, da so »kriminalci, ki so stali za temi trojanskimi aplikacijami, verjetno uporabili romantično past, da bi svoje žrtve prepričali v prenos zlonamerne programske opreme.«

V raziskavi, objavljeni na spletnem portalu WeLiveSecurity, so raziskovalci identificirali skupaj 12 zlonamernih aplikacij, od katerih jih je šest mogoče najti na Google Play Store. Preostale so bile dostopne preko VirusTotal, znanega orodja za kibernetsko varnost.

Seznam aplikacij, ki vohunske za uporabnike:

  • Privee Talk
  • MeetMe
  • Let’s Chat
  • Quick Chat
  • Rafaqat (رفاق)
  • Chit Chat

Pomembno je omeniti, da aplikacija MeetMe, ki je zelo priljubljena in je bila prenesena več kot 100 milijonkrat, ni povezana s temi vohunski aplikacijami, kljub temu da ima isto ime.

Pomembna opozorila

Ne pozabite, da to, da je aplikacija na voljo v Google Play Store, ali Applovi trgovini, še ne pomeni, da je varna. Prenesite le tiste aplikacije, ki so jih ustvarile zaupanja vredne družbe, in bodite previdni, ko jim dajete dovoljenja. Zlonamerne aplikacije pogosto posnemajo priljubljene aplikacije, kot je bilo nedavno opaženo pri lažnih aplikacijah Sora.

ESET-ovi raziskovalci so že oktobra odkrili dve aplikaciji, ki sta se skrivali za Androidovo aplikacijo Signal, in ciljali na uporabnike v Združenih arabskih emiratih.

Na koncu so raziskovalci iz ESET-a ugotovili, da so aplikacije VajraSpy delo skupine Patchwork APT, znane grožnje v svetu kibernetske varnosti.

Več iz teme

VajraSpyaplikacijamobilna aplikacijatehnologijawhatsappkraja podatkovprogramska opremaZlonamerni programivirusvohunjenje
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Pred odločitvijo ...

O prostovoljnem končanju življenja.
Aljana Fridauer Primožič6. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Slovenija ne piha

Po dolgih letih uporabe so odkrili neustavnost te naprave za lovljenje pijanih voznikov.
Dušan Malovrh6. 11. 2025 | 22:25
21:39
Novice  |  Svet
BOJNA LETALA

Satelitske slike razkrile skrivnostno bazo: »To je novo območje 51!«

Pojav obeh lovcev v istem obdobju v tej tajni bazi jasno kaže, da ima objekt novo nalogo.
6. 11. 2025 | 21:39
21:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Ni idealnega števila, moški praviloma zamenjajo več partneric

Spolna aktivnost je v zadnjih letih upadla.
6. 11. 2025 | 21:16
21:06
Novice  |  Svet
VARNOST NA SPLETU

Pozor, teh 6 aplikacij vohuni za vami – izbrišite jih takoj!

Po tem, ko uporabniki prenesejo eno izmed teh zlonamernih aplikacij, ta zažene program za daljinsko dostopanje ...
6. 11. 2025 | 21:06
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Injo Zalta, Igorja Mikića in Gajo Prestor.
6. 11. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki