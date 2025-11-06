Pozor, teh 6 aplikacij vohuni za vami – izbrišite jih takoj!

Vsi smo že imeli tisti občutek, da naš telefon posluša vsako našo besedo. In za nekatere to ni le občutek, ampak se resnično dogaja.

Raziskovalci kibernetske varnosti iz podjetja ESET so odkrili šest zlonamernih aplikacij za Androide, ki naj bi vohunile za uporabniki, izpisovale sporočila z aplikacij WhatsApp in Signal ter snemale pogovore. Ena izmed teh aplikacij, WaveChat, naj bi celo snemala dogajanje, tudi ko uporabniki niso uporabljali mikrofona na svojem telefonu. Po tem, ko uporabniki prenesejo eno izmed teh zlonamernih aplikacij, ta zažene program za daljinsko dostopanje, znan kot VajraSpy.

FOTO: Depositphotos

Dobra novica je, da aplikacije VajraSpy niso bile namenjene uporabnikom v ZDA, saj so bile prenesene zgolj okoli 1.400-krat. Raziskovalci iz ESET-a ugotavljajo, da so bile usmerjene predvsem na uporabnike v Indiji in Pakistanu. Pojasnili so, da so »kriminalci, ki so stali za temi trojanskimi aplikacijami, verjetno uporabili romantično past, da bi svoje žrtve prepričali v prenos zlonamerne programske opreme.«

V raziskavi, objavljeni na spletnem portalu WeLiveSecurity, so raziskovalci identificirali skupaj 12 zlonamernih aplikacij, od katerih jih je šest mogoče najti na Google Play Store. Preostale so bile dostopne preko VirusTotal, znanega orodja za kibernetsko varnost.

Seznam aplikacij, ki vohunske za uporabnike:

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat (رفاق)

Chit Chat

Pomembno je omeniti, da aplikacija MeetMe, ki je zelo priljubljena in je bila prenesena več kot 100 milijonkrat, ni povezana s temi vohunski aplikacijami, kljub temu da ima isto ime.

Pomembna opozorila

Ne pozabite, da to, da je aplikacija na voljo v Google Play Store, ali Applovi trgovini, še ne pomeni, da je varna. Prenesite le tiste aplikacije, ki so jih ustvarile zaupanja vredne družbe, in bodite previdni, ko jim dajete dovoljenja. Zlonamerne aplikacije pogosto posnemajo priljubljene aplikacije, kot je bilo nedavno opaženo pri lažnih aplikacijah Sora.

ESET-ovi raziskovalci so že oktobra odkrili dve aplikaciji, ki sta se skrivali za Androidovo aplikacijo Signal, in ciljali na uporabnike v Združenih arabskih emiratih.

Na koncu so raziskovalci iz ESET-a ugotovili, da so aplikacije VajraSpy delo skupine Patchwork APT, znane grožnje v svetu kibernetske varnosti.