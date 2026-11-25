Vse Slovence, ki se odpravljajo na avstrijske avtoceste, čaka pomembna sprememba. Avstrija bo s 1. decembrom ukinila prodajo klasičnih vinjet, ki jih vozniki lepijo na vetrobransko steklo. Odslej bo mogoče kupiti le digitalne vinjete. Avstrijski upravljavec avtocest Asfinag je razkril, da vozniki že zdaj več kot 83 odstotkov letnih vinjet kupijo v digitalni obliki. Tistim, ki imajo veljavno letno vinjeto za leto 2026, ni treba skrbeti. Ta bo veljala vse do 31. januarja 2027, popoln prehod na digitalni sistem pa bo sledil 1. februarja.

Voznike čakajo tudi višje cene

Z januarjem bodo avstrijske vinjete dražje. Tako bodo nove cene za osebna vozila naslednje:

letna vinjeta: 108,90 evra,

dvomesečna vinjeta: 32,60 evra,

desetdnevna vinjeta: 13 evrov,

enodnevna vinjeta: 9,80 evra.

Vozniki, ki bodo letno vinjeto za leto 2027 kupili do konca decembra, bodo zanjo odšteli 106,80 evra.

Pozor na pravilo 18 dni!

Pri spletnem nakupu morajo biti vozniki še posebej previdni. Če fizična oseba prek uradne spletne trgovine ali aplikacije Asfinaga kupi letno ali dvomesečno vinjeto, lahko ta praviloma začne veljati šele 18. dan po nakupu. To pravilo ne velja za enodnevne in desetdnevne vinjete. Prav tako se lahko čakanju izognete z nakupom na pooblaščenem fizičnem prodajnem mestu. Digitalne vinjete bodo še naprej na voljo na približno 4500 prodajnih mestih, tudi na bencinskih servisih. Mogoče jih bo plačati z gotovino.

Asfinag voznikom svetuje, naj ob nakupu natančno preverijo registrsko označbo vozila in državo registracije. Opozarja tudi na spletne ponudnike, ki pri prodaji vinjet zaračunavajo dodatne stroške.