Pravkar potrjeno: 183 milijonov ukradenih gesel, Slovenci preverite svoje Gmail račune!

Zdaj je pravi čas, da preverite vsa svoja gesla. Zdi se, da je velik hekerski napad prizadel številne spletne storitve, vključno z Gmailom, zato če že nekaj časa niste bili pozorni na varnost svojih spletnih računov, bi to zdaj zagotovo morali storiti.

Pravkar je bilo potrjeno, da je bilo v večjem uhajanju podatkov ukradenih kar 183 milijonov gesel, kar pomeni, da so številni uporabniki ogroženi zaradi kibernetskih napadov, vdorov in spletnih goljufij.

Težavo je prvi odkril avstralski strokovnjak za kibernetsko varnost Troy Hunt, ki je potrdil, da imajo »vsi večji ponudniki storitev kompromitirane e-poštne naslove«.

Če želite preveriti, ali so bili vaši spletni računi ogroženi, priporočamo, da obiščete spletno mesto haveibeenpwned.com in vnesete svoje podatke.

Google je v odgovoru izjavil, da ne gre za nov napad na njegovo storitev, niti ni bil Gmail posebej napaden. Vendar pa ameriško tehnološko podjetje uporabnikom priporoča, da preverijo, ali so njihovi računi popolnoma varni, je navedel Express. »To poročilo se nanaša na znano dejavnost zlonamerne programske opreme, ki cilja na različne vrste spletnih dejavnosti. Ni novega napada, specifičnega za Gmail,« je tako sporočil Google. »Uporabnike ščitimo s plastmi varnostnih mehanizmov, vključno s ponastavitvijo gesel, ko zaznamo krajo poverilnic. Uporabnike spodbujamo, da svoje račune dodatno zaščitijo z omogočanjem dvofaktorske avtentikacije in uporabo gesel kot preprostejše in varnejše alternative geslom.«