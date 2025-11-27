Pravljični Olaf je postal resničen: deluje s pomočjo UI in daljinskega upravljanja

Galerija
Če ste si ogledali Disneyjevo uspešnico Ledeno kraljestvo, vam je zagotovo ostal v spominu optimistični, šaljivi in nekoliko nerodni snežak Olaf. Prikupen lik je v teh dneh oživel v obliki meter visokega robota, ki ga poganjata umetna inteligenca in daljinsko upravljanje. Olaf je najnovejši prebivalec pariškega Disneylanda in se bo kmalu družil tudi z obiskovalci. Robotek, ki mu lahko za šalo izpulite korenček, tako zvesto posnema izvirnik, da ga ne more prehvaliti niti tehnoloških čudes vajeni vodja izdelkov in tehnologije pri Disneyju Kyle Laughlin.
Narejen je iz posebnega materiala, ki zelo spominja na sneg.
Ta je dejal, da gre za eno najbolj realističnih upodobitev Disneyjevega lika do zdaj. »Od načina, kako se premika, do njegovega videza, sta vsaka gesta in podrobnost zasnovani tako, da odraža Olafa, ki ga je občinstvo videlo v filmu,« je navdušen. Nič manj evforični niso bili oboževalci Ledenega kraljestva, ki so robotskega Olafa lahko videli na Instagramu. »Kot da bi skočil z zaslona v resnično življenje,« je zapisal eden od njih.