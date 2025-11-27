Pravljični Olaf je postal resničen: deluje s pomočjo UI in daljinskega upravljanja

Če ste si ogledali Disneyjevo uspešnico Ledeno kraljestvo, vam je zagotovo ostal v spominu optimistični, šaljivi in nekoliko nerodni snežak Olaf. Prikupen lik je v teh dneh oživel v obliki meter visokega robota, ki ga poganjata umetna inteligenca in daljinsko upravljanje. Olaf je najnovejši prebivalec pariškega Disneylanda in se bo kmalu družil tudi z obiskovalci. Robotek, ki mu lahko za šalo izpulite korenček, tako zvesto posnema izvirnik, da ga ne more prehvaliti niti tehnoloških čudes vajeni vodja izdelkov in tehnologije pri Disneyju Kyle Laughlin.

Narejen je iz posebnega materiala, ki zelo spominja na sneg.

Ta je dejal, da gre za eno najbolj realističnih upodobitev Disneyjevega lika do zdaj. »Od načina, kako se premika, do njegovega videza, sta vsaka gesta in podrobnost zasnovani tako, da odraža Olafa, ki ga je občinstvo videlo v filmu,« je navdušen. Nič manj evforični niso bili oboževalci Ledenega kraljestva, ki so robotskega Olafa lahko videli na Instagramu. »Kot da bi skočil z zaslona v resnično življenje,« je zapisal eden od njih.

Predstavili so ga v ponedeljek. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/Afp

Robotek Olaf bo postal del Sveta Ledenega kraljestva, ki ga bodo marca naslednje leto odprli v Disneylandu v Parizu in Hongkongu. Olafov robot je bil zasnovan in izdelan v Disney Imagineering, raziskovalnem in razvojnem oddelku podjetja, ki je v Glendalu v Kaliforniji. Ekipa je uporabila okrepljeno učenje, vrsto umetne inteligence, ki omogoča robotom, da se učijo in prilagajajo okolju skozi poskuse in napake. Po zaslugi te tehnologije Olaf zna vaditi gibanje v računalniški simulaciji, dokler njegovi gibi v resničnem življenju niso videti naravno. Brez človeškega posredovanja vendarle še ne gre. Olaf ima za seboj tim operaterjev, ki ga na daljavo usmerjajo in prilagajajo njegove reakcije. Olafova zunanjost je izdelana iz iridescentnih vlaken, ki ujamejo svetlobo in delujejo kot pravi sneg.