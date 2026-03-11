Prebivalka Teherana ob begu opisala prizor, ki jo je pretresel

Sonce nad Teheranom je izginilo. Nad milijonskim mestom se dvigajo oblaki gostega črnega dima, ulice in avtomobili so prekriti s sajami, zrak pa postaja težak in strupen. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo v zadnjih napadih ZDA in Izraela ubitih več ljudi, najmanj 20 je ranjenih.

»Razmere so tako strašljive, da jih je težko opisati. Dim je prekril celotno mesto. Imam hude težave z dihanjem, pečejo me oči in grlo,« je povedala aktivistka Negin, ki živi v vzhodnem delu Teherana. Kljub opozorilom oblasti, naj ljudje ostanejo v zaprtih prostorih, mnogi nimajo izbire. »Ljudje morajo ven, ker nimajo druge možnosti,« je dodala.

Ko je nad mestom začelo deževati, so oblasti opozorile tudi na nevarnost kislega oziroma strupenega dežja. V zraku so namreč delci saj, žvepla in drugih kemikalij, ki lahko poškodujejo pljuča, kožo in oči.

Teherančanom svetujejo, da v teh dneh ostanejo v zaprtih prostorih. Na sliki Boshra, katere družina je zapustila Iran po januarskih krvavih obračunih oblasti s protestniki.

Nekateri so se zaradi vsega odločili zapustiti mesto. Ena od prebivalk je ob begu opisala prizor, ki jo je pretresel: »Ko sem odhajala, na nebu ni bilo niti ene ptice. In veste, kaj pravijo – ko ptice odletijo, si resnično sam.«

Med prebivalci se širi občutek nemoči. Primanjkuje osnovnih dobrin, gorivo je ponekod strogo omejeno, cene hrane in zdravil pa hitro rastejo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko napadi na naftno infrastrukturo povzročijo dolgoročne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Trump verjame

Medtem ameriški predsednik Donald Trump govori o skorajšnjem koncu vojne. V pogovoru z novinarji je dejal, da verjame, da je vojaška operacija dosegla večino svojih ciljev in da bi se konflikt lahko končal zelo hitro. Po njegovih besedah so iranske zmogljivosti močno oslabljene, čeprav jasnega časovnega načrta za konec operacije ni predstavil. Za zaprtimi vrati pa nekateri njegovi svetovalci opozarjajo, da bi se vojna lahko zavlekla in povzročila resne gospodarske in politične posledice, zlasti zaradi rasti cen nafte in širjenja konflikta v regiji.