PETRINJA

Precej močan potres pri sosedih! »Bog, to je grozno, tresla se je cela hiša«

Potres je okolico Petrinje stresel ob 9.51, tresenje tal pa so občutili v Sisku, Glini, Veliki Gorici in tudi v delih Zagreba.
M. U.
 27. 5. 2026 | 16:04
 27. 5. 2026 | 16:15
Okolico Petrinje v osrednjem delu Hrvaške so danes zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov po uničujočem potresu, ki je območje Petrinje stresel pred petimi leti in pol.

O gmotni škodi za zdaj ne poročajo

Potres je okolico Petrinje stresel ob 9.51, tresenje tal pa so občutili v Sisku, Glini, Veliki Gorici in tudi v delih Zagreba. Žarišče potresa je bilo približno osem kilometrov južno od Petrinje, je sporočila hrvaška seizmološka služba.

»Zelo se je treslo in ropotalo,« so prebivalci poročali na spletni strani EMSC. »Treslo se je nekaj sekund, tresla se je cela hiša.«

Najbolj se je čutilo v Petrinji in Sisku. »Močno se je streslo, nove stavbe v Capragu so plesale, res neprijetno«, »Bog, to je grozno,« so zapisali. »Močan udarec. Zelo se je streslo, kot bi eksplodirala bomba,« je bilo eno od pričevanj.

Hrvaško stresla močna potresa: »Jakost se je povečala in zatreslo je celo hišo«

»Zvok, udarec, tresenje dve sekundi in popotresni sunek, sekunda umiritve v valovih iz smeri Petrinje«, »Trije udarci, prvi najmočnejši.«

Območje Petrinje je 28. decembra 2020 stresel potres z magnitudo 5,2, ki je povzročil veliko gmotno škodo. Naslednji dan je sledil še močnejši potres z magnitudo 6,2, ki je zahteval tudi sedem smrtnih žrtev.

potresPetrinjaHrvaška
