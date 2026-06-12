Pred nami so meseci vremenskih ekstremov: »To bi lahko bil eden najmočnejših El Ninov doslej«

Vremenski pojav El Nino, ki pomembno vpliva na podnebje po vsem svetu, se je uradno začel. Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) opozarja, da bi lahko šlo za enega najmočnejših dogodkov doslej, kar povečuje možnost ekstremnih vremenskih razmer v številnih delih sveta. »El Nino je tu in bi se lahko vpisal v zgodovino,« je ob objavi podatkov dejala meteorologinja NOAA Haley Thiem.

Znanstveniki so razvoj pojava pričakovali že več mesecev, saj so temperature morske gladine v tropskem delu Tihega oceana vztrajno naraščale. El Nino nastane, ko se površinske vode v osrednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana občutno segrejejo. Posledično se spremenijo zračni tokovi, zračni tlak in vzorci padavin, kar vpliva na vreme po vsem svetu. Po ocenah NOAA obstaja 63-odstotna verjetnost, da bo El Nino med novembrom in januarjem dosegel zelo močno intenzivnost. Če se bodo napovedi uresničile, bi se lahko uvrstil med najmočnejše dogodke od začetka sistematičnih meritev leta 1950.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Lahko povzroča obilne padavine in druge vremenske ekstreme

Čeprav se El Nino pojavlja naravno in se praviloma ponovi na dve do sedem let, njegove posledice pogosto občutijo milijoni ljudi. Zgodovinsko gledano je pojav povezan s sušami v delih Avstralije, Indonezije in amazonskega območja, medtem ko drugod povzroča obilne padavine, poplave in druge vremenske ekstreme. Pogosto vpliva tudi na monsunske sisteme v Aziji ter povečuje količino padavin v vzhodni Afriki. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko letošnji El Nino dodatno prispeval k naraščanju globalnih temperatur. Podoben vpliv je imel že v letih 2023 in 2024, ki sta se v številnih delih sveta zapisali med najtoplejša doslej.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Pri Svetovni meteorološki organizaciji poudarjajo, da ni dokazov, da bi podnebne spremembe neposredno povečale pogostost ali intenzivnost pojava El Nino. Lahko pa pomembno okrepijo njegove posledice. Zaradi segrevanja oceanov in ozračja je namreč v podnebnem sistemu na voljo več energije in vlage, kar ustvarja ugodne razmere za intenzivnejše vročinske valove, močnejša neurja in obilnejše padavine. Meteorologi bodo razvoj pojava v prihodnjih mesecih pozorno spremljali, saj bo prav njegova moč pomembno vplivala na vremenske razmere v drugi polovici leta in v začetku prihodnjega.