EDINA, KI JI ZAUPA

V nedeljo prelomne volitve pri sosedih: razkrivamo, kdo je skrivnostna Orbanova žena

Njeno javno podobo dopolnjuje strast do kulinarike; leta 2007 je izdala kuharico, ki je odprla redek vpogled v zasebnost družine Orbán.
Skupaj sta ustvarila veliko družino s petimi otroki. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Papež Benedikt XVI. z madžarskim premierjem Viktorjem Orbánom in njegovo družino med zasebnim sprejemom v Vatikanu 6. decembra 2010. FOTO: Pool New Reuters

Madžarski premier Viktor Orbán z ženo ob prihodu na dvorišče San Damaso pred srečanjem s papežem Leonom XIV. v Vatikanu, 27. oktobra 2025. FOTO: Remo Casilli Reuters

Peter Magyar, vodja stranke Tisza, med nagovorom podporikov na predvolilnem shodu v Miskolcu na Madžarskem 10. aprila 2026. FOTO: Peter Kohalmi Afp

 11. 4. 2026 | 10:03
Anikó Lévai, soproga dolgoletnega madžarskega premierja Viktorja Orbána, ostaja ena najbolj skrivnostnih osebnosti v državi. Čeprav je s premierjem povezana že od študentskih let, ko je študirala pravo, se v javnosti pojavlja le redko, večinoma na izbranih protokolarnih dogodkih. Civilno sta se poročila leta 1986, cerkveni zakon pa sta sklenila deset let pozneje. Skupaj sta ustvarila veliko družino s petimi otroki. Orbán zaupa samo eni osebi, so, kot piše časnik Delo, pred dolgimi leti povedali v ožjih krogih stranke Fidesz. To naj bi bila prav Aniko Lévai.

Kljub pravni izobrazbi se nikoli ni podala v aktivno politiko, z izjemo neuspešnega poskusa na volitvah leta 1990. Namesto tega je svoje delovanje usmerila v humanitarne vode, kjer kot ambasadorka dobre volje sodeluje z Mednarodno službo za pomoč otrokom in madžarsko ekumensko organizacijo. Njeno javno podobo dopolnjuje strast do kulinarike; leta 2007 je izdala kuharico z naslovom Z mojega kuhinjskega okna, ki je s 40.000 prodanimi izvodi odprla redek vpogled v zasebnost družine Orbán. V knjigi je zapisala, da je z recepti želela pokazati, kakšni so v resnici, ko se zaprejo vrata njihovega doma.

Vprašanja o premoženju družine Orbán, kjer se njeno ime občasno pojavlja v kontekstu širšega družinskega nepremičninskega portfelja, ostajajo na Madžarskem politično občutljiva tema, piše Delo. Sama velja za precej zadržano osebnost, ki se ne vpleta v javne politične razprave, njuna zasebna dinamika pa temelji na krščanskih vrednotah, čeprav pripadata različnima cerkvama. Premier je nedavno na vprašanje o skrivnosti njunega dolgega zakona hudomušno pripomnil, da za njiju stvar deluje tako, da on popusti, saj je včasih mir pomembnejši od tega, da imaš prav.

Največji izziv v njegovi politični karieri

Ta osebna stabilnost bo v nedeljo na preizkušnji, saj se Madžarska podaja na volitve, ki veljajo za najtežji izziv v Orbánovi karieri. Po šestnajstih letih neprekinjene vladavine se je pojavil karizmatični izzivalec Péter Magyar, ki s svojo stranko Tisza ogroža dosedanjo prevlado Fidesza. Magyar je v svoji kampanji spretno uporabil nacionalne simbole in metaforo reke Tise, ki v madžarski literaturi predstavlja mirno ljudstvo, ki se lahko nenadoma prebudi v uničujočo poplavo. Javnomnenjske ankete prvič po dolgem času napovedujejo tesen izid, ki bi lahko resno zamajal trenutni politični sistem.

Napetost pred glasovanjem je dodatno stopnjeval obisk ameriškega podpredsednika JD Vancea, ki je le pet dni pred volitvami v Budimpešti odkrito podprl Orbána. Vance je premierja označil za enega redkih pravih državnikov v Evropi in ostro napadel bruseljsko birokracijo zaradi vmešavanja v madžarske zadeve. Takšna ameriška intervencija v evropski politični prostor je neobičajna, piše časnik Delo, in kaže na specifično težo teh volitev, ki presegajo meje Madžarske. Nedeljski rezultati bodo tako odločili, ali bo Orbánov režim vzdržal pritisk ali pa se bo politični zemljevid države korenito spremenil.

