Pred protestom študentov Srbija ustavila ves železniški promet zaradi grožnje z bombami (VIDEO)

Srbske železnice so davi sporočile, da je do nadaljnjega v državi ustavljen ves železniški promet. Kot so poročile, so prejeli anonimno grožnjo o podtaknjenih eksplozivnih napravah na vlakih. Srbske železnice so davi sporočile, da bo železniški promet po vsej državi do nadaljnjega ustavljen. Razloga za to sprva niso navedle.

Kasneje pa so sporočili, da so nekaj po 3. uri zjutraj dežurni železniški dispečerji prejeli anonimno telefonsko prijavo o nameščenih eksplozivnih napravah v vseh dohodnih vlakih in remizah. »O tem so bili nemudoma obveščeni pripadniki ministrstva za notranje zadeve. Pristojni državni organi izvajajo ukrepe za preverjanje vlakov in remiz, s ciljem ohranitve varnosti železniškega prometa, potnikov, uporabnikov storitev in zaposlenih,« je zapisano v izjavi.

Nov velik protest srbskih študentov

V preteklosti se je sicer dvakrat zgodilo, da je srbska vlada v dneh, ko so bili načrtovani veliki študentski protesti, ustavila železniški promet, poroča dpa. Kot razlog so ob protestih marca in junija lani navedli anonimne grožnje z bombami. Kljub temu se je protestov takrat udeležilo več deset tisoč ljudi. V Beogradu je danes nov velik protest srbskih študentov, ki poteka v okviru kampanje Študenti zmagujejo, s katero zahtevajo razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države.