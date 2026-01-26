Pred Trumpovimi agenti niso varni niti Slovenci: Ice iz ZDA izgnal že tri

Ameriška zvezna služba za priseljevanje in carino (Ice) je lansko leto iz ZDA izgnala tri slovenske državljane, poročanje Televizije Slovenija povzema STA. RTV Slovenija je ob tem navedla, da je podatek potrdilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vzrok za izgon trojice slovenskih državljanov, ki so se za pomoč obrnili na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, naj bi bili pretečeni potni listi.

O izgonu morebitnih drugih slovenskih državljanov zaradi kaznivih dejanj ali zaradi neveljavnosti dokumentov slovensko veleposlaništvo v ZDA ni bilo obveščeno. Ministrstvo na svoji spletni strani vsem, ki v kratkem nameravajo potovati v ZDA, svetuje, naj se izogibajo območij, kjer potekajo protesti. Eno takšnih območij, kjer so se razmere v zadnjih dneh dodatno zaostrile, je Minneapolis, kjer so agenti Ice v soboto ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Manj kot tri tedne pred tem pa je agent Ice prav tako v Minneapolisu ubil 37-letno mati treh otrok Renee Good.

Uboj Prettija je sicer dolil goriva na že tako razvnete strasti in sovraštvo prebivalcev Minneapolisa do agentov Ice. Na zadnjega v nizu incidentov sta se tako odzvala celo nekdanja ameriška predsednika Barack Obama in Bill Clinton, ki sta poudarila, da bi moral biti drugi uboj v Minneapolisu, ki so ga zagrešili agenti urada za priseljevanje, opozorilo Američanom, da so temeljne vrednote v ZDA vse bolj ogrožene. »Uboj Alexa Prettija je srce parajoča tragedija. To bi moralo biti tudi opozorilo vsem Američanom, ne glede na strankarsko pripadnost, da so mnoge od naših temeljnih vrednot vse bolj ogrožene,« je Obama zapisal na omrežju X. Ob tem je prebivalce ZDA pozval, naj črpajo navdih iz vala mirnih protestov v Minneapolisu in drugih delih države in jih podprejo. Dodal je, da gre za pravočasen opomin, da je na koncu od vsakega posameznega državljana odvisno, da se oglasi proti nepravičnosti, zaščiti temeljne svoboščine in odgovornost vlade.

Podobno je pozval tudi nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton. Kot je poudaril v izjavi za medije, smo v življenju priča le nekaj trenutkom, ko naše odločitve in dejanja oblikujejo zgodovino. »To je eden izmed njih. Če po 250 letih izgubimo svoje svoboščine, jih morda nikoli več ne bomo dobili nazaj,« je opozoril. Donald Trump je krivdo za smrti v Minneapolisu sicer pripisal demokratom.