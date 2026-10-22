Pred volitvami v Srbiji v javnost prihajajo črni scenariji: res prihaja revolucija?

Srbijo v nedeljo, 25. oktobra, čakajo predčasne parlamentarne volitve, ki bi lahko pomembno zaznamovale politično prihodnost države. Toda vse glasnejša so opozorila, da največja težava morda ne bo sam rezultat glasovanja, temveč dogajanje po zaprtju volišč. Hrvaški mediji so objavili analizo možnih povolilnih scenarijev, v kateri med drugim omenja množične proteste, nasilne spopade in celo revolucijo. Obstaja možnost, da bosta tako vladajoča Srbska napredna stranka (SNS) kot opozicijska Študentska lista razglasili zmago, ne glede na to, kakšni bodo uradni rezultati. Takšen razplet bi lahko Srbijo pahnil v novo politično krizo, saj je nezaupanje med sprtima stranema izjemno veliko.

Kaj, če obe strani razglasita zmago?

Osrednje vprašanje, ki ga izpostavlja hrvaški časnik, je, kaj bi se zgodilo, če bi Aleksandar Vučić razglasil zmago, njegovi nasprotniki pa bi rezultate zavrnili.

Vurušić ocenjuje, da bi se v takšnem primeru na beograjskih ulicah lahko zbralo na tisoče protestnikov. Demonstracije bi se utegnile razširiti tudi v Novi Sad, kjer se je po tragičnem zrušenju nadstreška železniške postaje novembra 2024 začelo množično protivladno gibanje.

V tej nesreči je umrlo 16 ljudi, tragedija pa je sprožila skoraj dve leti protestov proti oblasti, ki ji demonstranti očitajo korupcijo in odgovornost za slabo izvedena gradbena dela.

Študenti so v tem času iz protestnega gibanja prerasli v organizirano politično silo, ki na volitvah nastopa z lastno listo.

Po oceni hrvaškega analitika bi bili morebitni povolilni protesti lahko še posebej napeti, ker sta obe strani prepričani o upravičenosti svojih pričakovanj. Njegove napovedi sicer predstavljajo politično oceno, ne potrjenega načrta katere koli strani.

Omenjajo celo revolucijo

Srbija med možnimi razpleti omenja tudi radikalizacijo protestov in možnost revolucionarnega dogajanja. Posebej pomembno bi bilo ravnanje policije, žandarmerije in vojske. Če bi se na ulicah zbrale velike množice in bi prišlo do spopadov, bi bila njihova odločitev o uporabi sile lahko odločilna za nadaljnji razvoj dogodkov. Vprašanje je namreč, ali bi varnostne strukture ostale zveste Vučiću ali bi se v primeru zaostritve razmer odzvale drugače. Spominja tudi na padec nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, ko je odnos varnostnih sil pomembno vplival na razplet množičnih protestov.

V najbolj skrajnem scenariju omenja celo možnost Vučićevega odhoda iz države, če bi doživel hud politični poraz. Vendar za takšen razplet ni predstavljenih konkretnih dokazov, zato gre izključno za ugibanje avtorja analize.

Ankete kažejo izjemno tesno tekmo

Da bi lahko bilo povolilno obdobje negotovo, kažejo tudi javnomnenjske raziskave, čeprav se njihove ugotovitve razlikujejo. Po raziskavi Nove srbske politične misli (NSPM), objavljeni 20. oktobra, bi Študentsko listo podprlo 44,5 odstotka opredeljenih volivcev, listo Srbske napredne stranke pa 42,7 odstotka. Raziskava je bila izvedena med 25. septembrom in 5. oktobrom na vzorcu 1050 anketirancev. Druge raziskave so pred tem kazale drugačno razmerje moči, zato izid ostaja negotov.

Poleg podpore posameznim listam bo pomembna tudi volilna udeležba. Študentsko gibanje skuša na volišča privabiti čim več ljudi, zlasti tistih, ki se doslej niso udeleževali volitev.

Napetosti je mogoče občutiti tudi na ulicah. Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je v sredo v Beograd prispelo več skupin študentov, ki so proti prestolnici več dni pešačili iz različnih delov Srbije. Na ulicah so jih pričakale množice podpornikov, ki so jih pozdravljali z vzkliki, baklami in ognjemeti. Študentsko gibanje za četrtek pripravlja še osrednji predvolilni shod na beograjskem Trgu Slavija.

Vučić je medtem v sredo nagovoril svoje privržence v Nišu in izrazil prepričanje, da bo njegova stranka na nedeljskih volitvah uspešna. Ob tem je ponovil očitke, da naj bi protestno gibanje delovalo pod vplivom tujine, kar študenti zavračajo. Srbske oblasti so pred volitvami prijele tudi šest ljudi, osumljenih načrtovanja nemirov na volilni dan. Kritiki oblasti opozarjajo, da bi lahko takšni ukrepi služili zastraševanju nasprotnikov vlade, medtem ko policija prijetja utemeljuje s sumi kaznivih dejanj.

Volitve bodo spremljali mednarodni opazovalci

Zaradi pomislekov o poštenosti volilnega postopka bodo nedeljsko glasovanje spremljali tudi mednarodni opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Misija vključuje strokovnjake in dolgoročne opazovalce, za volilni dan pa predvideva tudi sodelovanje približno 300 kratkoročnih opazovalcev. Njihova naloga bo spremljanje glasovanja, štetja glasov, delovanja volilnih organov in morebitnih nepravilnosti. Predhodne ugotovitve naj bi predstavili v ponedeljek, 26. oktobra.