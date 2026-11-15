Preden gre, bi jo rad zavzel: Donald Trump hoče do konca mandata spremeniti oblast na Kubi

»Preden odidem, želim opraviti s Kubo,« je v pogovoru za televizijo Salem News ameriški predsednik Donald Trump odgovoril na vprašanje novinarja, ali razmišlja o tako imenovani osvoboditvi Kube s kratko vojaško akcijo. »Zelo slabo jim gre. V bistvu gre za propadel kraj, narod ali kakor koli želite imenovati,« je dejal predsednik ZDA.

Trump je že večkrat nakazal namero, da na Kubi doseže spremembo oblasti, česar naj bi se njegova vlada lotila po koncu vojne z Iranom. »Ko se bomo vračali iz Irana, bomo poskrbeli za Kubo. Ladje bodo plule mimo in se ustavile 50 kilometrov od obale, oni bodo dvignili roke, mi pa bomo poslali Marca Rubia (zunanjega ministra), da dokonča zadeve,« je nedavno dejal.

Ko se bomo vračali iz Irana, bomo poskrbeli za Kubo.

Washington medtem stopnjuje gospodarski, politični in pravni pritisk na komunistične oblasti v Havani. Pred dnevi so sodne oblasti ZDA izdale nalog za aretacijo nekdanjega predsednika Kube Raula Castra zaradi obtožb umorov, povezanih s sestrelitvijo dveh civilnih letal leta 1996. Podobno se je Trump v začetku leta lotil vojaškega posredovanja v Venezueli, ki je privedlo do strmoglavljenja nekdanjega predsednika Nicolasa Madura, ki je Kubo oskrboval z nafto.

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ZDA so uvedle tudi energetsko blokado Kube in grozijo s sankcijami vsem državam, ki bi ji dostavljale gorivo. Vrsta sankcij je od vrnitve Trumpa v Belo hišo dodatno drastično poslabšala dolgoletno gospodarsko, energetsko ter humanitarno krizo te karibske države z 9,4 milijona prebivalcev.