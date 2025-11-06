  • Delo d.o.o.
NEVERJETNO

Predrznost brez primere: predsednico otipaval, hotel jo je tudi na silo poljubiti

Med sprehodom je doživela neprijetno presenečenje.
Claudia Sheinbaum se je odločila za kazenski pregon. FOTO: Henry Romero Reuters
Claudia Sheinbaum se je odločila za kazenski pregon. FOTO: Henry Romero Reuters
STA, N. B.
 6. 11. 2025 | 07:07
 6. 11. 2025 | 07:07
1:41
A+A-

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v sredo napovedala, da bo vložila kazensko ovadbo proti moškemu, ki jo je med njenim sprehodom po ulicah prestolnice otipaval in poskusil poljubiti. Županja prestolnice Clara Brugada je dejala, da so moškega aretirali, poroča ameriška televizija ABC.

Predsednica se je v torek s spremstvom peš odpravila iz predsedniške palače proti ministrstvu za izobraževanje in se pri tem pogovarjala z mimoidočimi. Pristopil je alkoholiziran mlajši moški, položil roko prek njenih ramen, z drugo pa se dotaknil njenega boka in oprsja ter jo pri tem poskusil poljubiti na vrat.

Predsednica je v sredo dejala, da ni bila prvič žrtev tovrstnega nadlegovanja, ki da ga dojema kot napad na vse ženske in bo zahtevala kazenski pregon.

Claudia Sheinbaum. FOTO: Henry Romero Reuters
Claudia Sheinbaum. FOTO: Henry Romero Reuters

»Odločila sem se zahtevati kazenski pregon, ker to doživljamo vse ženske v naši državi. Če ne bom prijavila kaznivega dejanja, se sprašujem, kakšno sporočilo to pošilja vsem ženskam v Mehiki,« je dejala in dodala, da je podobno doživela že v študentskih letih.

Tudi županja Brugada je dejala, da je šlo za napad na vse Mehičanke, in poudarila, da je bila izvolitev prve predsednice Mehike tudi zaveza za vse, da ne bodo dovolili spolnih napadov in poniževanj.

Podporo predsednici je prav tako izrazila Nacionalna konferenca guvernerjev Mehike, ki je v izjavi zapisala, da obsoja vsako nasilje nad ženskami, ki ne sme imeti prostora v družbi, kjer si prizadevajo za enakost in spoštovanje.

