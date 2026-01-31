Predsednik se je pohvalil, da je nepozaben v postelji, meni, da je Jezus Kristus veliko seksal (VIDEO)

Skrajno levičarski kolumbijski predsednik Gustavo Petro, znan po škandalih, je šokiral z govorom na slovesnosti ob ponovnem odprtju bolnišnice v Bogoti. Njegov nastop je imel zelo malo povezave z dogodkom, na katerem se je pojavil.

Meni, da je Jezus Kristus veliko seksal

Komentiral je svoje intimno življenje in taktike osvajanja žensk, ugrabitev venezuelskega predsednika Nicolása Madura, pa tudi prihajajoče srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Petro je obenem dejal, da je Jezus Kristus »ljubil, morda z Marijo Magdaleno, saj tak človek brez ljubezni ne bi mogel obstajati«.

Petro je med govorom dejal občinstvu, da bo Trumpa, ki je znan po tem, da ne uživa alkohola, vprašal, ali želi spiti vino ali viski. Petro se je pozneje dotaknil svoje intime, romantičnih osvajanj in zasebnega življenja, poudaril pa je, da Trumpa na prihajajočem srečanju ne bo spraševal o njegovi intimi.

»Ne zanima me, kaj je gospod Donald Trump počel v postelji. Niti ga ne bom vprašal. Nobenega tračarskega novinarja ne bi smelo zanimati, kaj počnem jaz v postelji. Počnem zelo dobre stvari in razmišljam. In razmišljam. In nihče me ne bo pozabil, saj bom nepozaben,« je dejal Petro, navaja Breitbart.

Nato je razkril svojo taktiko osvajanja žensk in dejal, da ženske bolj cenijo inteligentne moške, ne glede na njihov fizični videz. Ko je še naprej govoril o ljubezni, je zatrdil, da se je Jezus Kristus ljubil z Marijo Magdaleno: »Verjamem, da je Jezus ljubil, da ... In ni umrl kot [venezuelski oče ustanovitelj Simón] Bolívar, umrl je obdan z ženskami, ki so ga ljubile. In bilo jih je veliko.«