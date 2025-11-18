  • Delo d.o.o.
USODNA ODLOČITEV?

Predstavniški dom podprl objavo dosjejev »spolnega izprijenca« (tako ga je prvič označil Trump) (VIDEO)

Kakšne umazane skrivnosti bodo prišle na dan?
Jeffrey Epstein. FOTO: Handout. Reuters
Jeffrey Epstein. FOTO: Handout. Reuters
STA, M. U.
 18. 11. 2025 | 21:56
 18. 11. 2025 | 21:58
A+A-

Predstavniški dom ameriškega kongresa je s 427 glasovi proti enemu potrdil peticijo, ki zahteva objavo dosjejev ministrstva za pravosodje o pokojnem obsojenem pedofilu Jeffreyju Epsteinu. O tem mora zdaj glasovati še senat, na koncu bo moral ukrep podpisati predsednik Donald Trump, ki se je objavi dokumentov do nedelje upiral.

Predsednik ZDA je lani med kampanjo za ponovno izvolitev na položaj zagotavljal, da bo objavil vse dosjeje o svojem nekdanjem prijatelju Epsteinu, po prevzemu položaja pa je objavi nasprotoval. Nato pa je v nedeljo dejal, naj kongres kar potrdi peticijo.

Prvič mu je rekel, da je »spolni izprijenec«

Trump je govoril, da je Epsteina komaj poznal in da ni vedel nič o njegovem spolnem izkoriščanju mladoletnic. Danes pa ga je prvič doslej označil za »spolnega izprijenca«.

FOTO: Kevin Lamarque Reuters
FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Republikanska večina v predstavniškem domu kongresa se je glasovanju o peticiji do konca prejšnjega tedna upirala, med današnjo razpravo pred glasovanjem pa so številni republikanci trdili, da so bili vedno za objavo, ob tem pa obtožili demokrate, da so doslej ščitili svoje prijatelje v Epsteinovih dosjejih.

Analitiki v ZDA sicer izpostavljajo, da peticija sploh ni potrebna, če Trump resnično podpira objavo dosjejev, saj lahko predsednik kadarkoli ukaže pravosodnemu ministrstvu, naj jih objavi, je poročalo več ameriških medijev.

Epsteinov brat Mark pa je za medij NewsNation dejal, da je imel Jeffrey številne umazane informacije o Trumpu, vendar ga ni obtožil sodelovanja pri spolnih zlorabah.

Mark Epstein sicer verjame, da ministrstvo za pravosodje mrzlično uničuje vse omembe Trumpa v dosjejih, preden bodo morda objavljeni.

 

ZDADonald Trumpspolne zlorabeJeffrey Epstein
