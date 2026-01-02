Pregled leta: Kdaj Putinov napad v Evropi? Evropejcem priporočili naj pripravijo nujne zaloge

Rubrika »Novice svet« je tista, kjer objavljamo dogodke, ki so pretresli svetovno dogajanje. Novice, ki so odmevale po vsem svetu, a tudi pri nas. Glede na to, da na več celinah potekajo vojne in krvavi obračuni, ki ne obetajo svetu nič dobrega, so se med najbolj branimi članki znašli tisti, ki obravnavajo vojno v Ukrajini in njene posledice, tudi tiste, ki najavljajo morebitno tretjo svetovno vojno oziroma konec sveta, kot ga poznamo.

Letos je bil tako najbolj bran članek v katerem razkrivamo, katero državo naj bi še pred prazniki napadel ruski predsednik Vladimir Putin. Šlo naj bi namreč za strah pred tajno operacijo, namenjeno razdelitvi Nata. Podobno vas je pritegnilo tudi opozorilo za vse države EU, kjer smo poročali, da Evropska komisija poudarja, da morajo države članice razmisliti o nujnih zalogah izdelkov za čiščenje vode, opreme za popravilo podmorskih kablov, dronov in premičnih mostov. Evropska komisija je tako ocenila, da bi morala EU vzpostaviti zaloge zdravil, agregatov in surovin, da bi se bolje pripravila na vojaško invazijo, pandemijo ali naravno nesrečo. Ob tem je med bralci Slovenskih novic odmeval tudi članek oziroma opozorilo, nizozemske centralne banke, ki je opozorila, da morajo imeti družine v nujnih primerih dovolj gotovine za tri dni. Ljudem so svetovali, naj shranijo 70 evrov na odraslo osebo in 30 evrov na otroka, če elektronski plačilni sistemi ne bodo delovali. Kot enega od razlogov, zakaj morajo biti državljani pripravljeni, so v banki navedli grožnjo kibernetskih napadov in naraščajoče tveganje glede na vse bolj napete geopolitične razmere.

Leta 2027 spopad Zahoda z Rusiji in Kitajsko?

Bralce je zanimalo tudi katero je leto je imel v mislih general Alexus Grynkewich, poveljnik ameriških sil v Evropi, trdi, da imata Evropska unija in ZDA le leto in pol časa, da se pripravita na morebiten vojaški spopad s Kitajsko in Rusijo. Tako je izjavil, da bi bila kitajska ofenziva na Tajvan verjetno usklajena z ruskimi dejanji, kar bi lahko privedlo do globalnega konflikta.

Kača, ki je prestrašila vse in lizing pri vozilih

Bralce je pritegnilo tudi odkritje križanca med dvema strupenjačama, ki je šokiralo znanstveno srenjo. V Avstriji so namreč strokovnjaki so odkrili prve znane primerke križanca med dvema strupenima in strogo zaščitenima vrstama kač – med navadnim gadom (Vipera berus) in modrasom (Vipera ammodytes). Po drugi strani pa ste z zanimanjem prebirali članek, kjer smo pojasnili zakaj je vse več od 3 do 4 leta starih avtomobilov, vrnjenih z lizinga, a jih kupci nočejo. Šlo je za velike težave na trgu rabljenih električnih vozil, kjer se je izkazalo, da je na tem trgu glavna težava hitri padec vrednosti po izteku lizinške pogodbe.

Bralce so zanimale še podrobnosti tragične smrti mladega finskega poslanca in katero leto je tisto, ki ga je izračunal nasin superračunalnik, ko bo konec sveta.