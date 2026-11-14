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Premagali so naftne družbe: pomembna zmaga okoljevarstvenikov na Norveškem, vrhovno sodišče je razveljavilo tri naftne koncesije

Sodba bi lahko odmevala tudi v tujini in vplivala na nadaljnje izdajanje dovoljenj za črpanje nafte.
Vodja norveške podružnice organizacije Greenpeace Haldis Tjeldflaat Helle (desno) se veseli zmage na sodišču. FOTO: Gwladys Fouche/Reuters
Vodja norveške podružnice organizacije Greenpeace Haldis Tjeldflaat Helle (desno) se veseli zmage na sodišču. FOTO: Gwladys Fouche/Reuters
Ju. P.
 14. 11. 2026 | 16:30
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Norveški okoljevarstveniki so dosegli odmevno zmago. Po večletnem pravnem boju so na vrhovnem sodišču dobili pomembno bitko proti državi. Sodniki so odločili, da so tri dovoljenja za črpanje nafte v Severnem morju neveljavna, saj oblasti pri njihovi izdaji niso ustrezno upoštevale vplivov na okolje, poroča AFP.

Okoljevarstvena organizacija Young Friends of the Earth Norway in norveška podružnica organizacije Greenpeace sta leta 2023 vložili tožbo proti izdaji dovoljenj za naftna polja Tyrving, Breidablikk in Yggdrasil. Trdili sta, da oblasti pri presoji vplivov na okolje niso upoštevale izpustov, ki nastanejo, ko načrpano nafto pozneje porabijo. Januarja 2024 je okrožno sodišče razsodilo v korist omenjenih organizacij, ministrstvo pa se je pritožilo. Pritožbeno sodišče je novembra 2025 potrdilo prvotno sodbo.

To je zgodovinska zmaga za podnebje in za norveško demokracijo.

Kljub sodnim odločitvam so se naftni projekti lahko nadaljevali. Polji Breidablikk in Tyrving sta tako trenutno v obratovanju, medtem ko naj bi polje Yggdrasil začelo proizvodnjo leta 2027.

Vrhovno sodišče je zdaj odločilo, da so načrti za črpanje nafte in širitev naftnih polj neveljavni zaradi postopkovnih napak. Sodniki so pojasnili, da so oblasti pred odobritvijo projektov preverile le izpuste pri črpanju nafte, ne pa tudi tistih, ki nastanejo pri njenem poznejšem zgorevanju.

Sodba še ne pomeni samodejnega prenehanja veljavnosti naftnih licenc. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Sodba še ne pomeni samodejnega prenehanja veljavnosti naftnih licenc. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Vrhovno sodišče je obenem ugotovilo, da naftne družbe niso bile stranke v postopku, in pojasnilo, da sodba še ne pomeni samodejnega prenehanja veljavnosti naftnih licenc. »Ministrstvo mora kljub temu ponovno preučiti zadevo v skladu s pravilnim postopkom,« je sporočilo sodišče.

»To je zgodovinska zmaga za podnebje in za norveško demokracijo,« je po razglasitvi sodbe za AFP poudarila vodja norveške podružnice organizacije Greenpeace Haldis Tjeldflaat Helle. Težko pričakovana sodba bi lahko imela posledice tudi zunaj Norveške. Pravni strokovnjak pri organizaciji Climate Litigation Network Jasper Teulings je že pred odločitvijo opozoril na njen morebitni mednarodni pomen. »Morda smo priča nastajajoči normi, ki bo vladam resnično otežila izdajanje takšnih dovoljenj,« je ocenil.

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