Premirja se izteka, Trump ga verjetno ne bo podaljšal

Pakistanski zunanji minister Išak Dar, čigar država posreduje v pogajanjih med Iranom in ZDA, je danes strani pozval k podaljšanju dvotedenskega premirja, ki se bo izteklo v noči na sredo. Minister za informiranje Ataulah Tarar je medtem sporočil, da Islamabad še ni prejel uradnega odgovora Teherana glede udeležbe na novem krogu pogovorov.

Trump ga verjetno ne bo podaljšal

»Pakistan je kot posrednik v stalnem stiku z Iranci in si prizadeva za pot diplomacije in dialoga,« je ob tem v objavi na omrežju X poudaril Tarar, potem ko so v Teheranu v ponedeljek zatrdili, da se še niso odločili o sodelovanju v novem krogu pogovorov z ZDA.

Njegova izjava sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da premirja verjetno ne bo podaljšal.

Kot je še zapisal Tarar, se premirje med sprtima stranema izteče v sredo ob 4.50 po pakistanskem času oziroma ob 1.50 po srednjeevropskem poletnem času (CEST). Iranska državna televizija medtem navaja, da se izteče v sredo ob 3.30 po teheranskem času oziroma ob 2. uri po CEST.

Trump je v ponedeljek sporočil, da se prekinitev ognja izteče v sredo zvečer po vzhodnoameriškem času.

Vance še vedno v Washingtonu

Ne glede na morebitno podaljšanje premirja usoda pogajanj med Iranom in ZDA ostaja nejasna. Trump je minulo nedeljo za ponedeljek napovedal nove pogovore v Islamabadu, a je napovedano srečanje nato ves dan viselo v zraku. Na ameriški strani so se vrstile nasprotujoče si navedbe o poti in prihodu delegacije ZDA na čelu s podpredsednikom JD Vanceom v pakistansko prestolnico.

Visoki uradnik Bele hiše je za francosko tiskovno agencijo AFP malo po 19. uri po srednjeevropskem času povedal, da je Vance še vedno v Washingtonu, saj se mudi na dodatnih posvetovanjih v Beli hiši. Da je temu tako, poročata tudi časnik New York Times in televizija CNN.