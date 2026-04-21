Premirja se izteka, Trump ga verjetno ne bo podaljšal

Galerija
Pakistanski zunanji minister Išak Dar, čigar država posreduje v pogajanjih med Iranom in ZDA, je danes strani pozval k podaljšanju dvotedenskega premirja, ki se bo izteklo v noči na sredo. Minister za informiranje Ataulah Tarar je medtem sporočil, da Islamabad še ni prejel uradnega odgovora Teherana glede udeležbe na novem krogu pogovorov.
»Pakistan je kot posrednik v stalnem stiku z Iranci in si prizadeva za pot diplomacije in dialoga,« je ob tem v objavi na omrežju X poudaril Tarar, potem ko so v Teheranu v ponedeljek zatrdili, da se še niso odločili o sodelovanju v novem krogu pogovorov z ZDA.
Njegova izjava sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da premirja verjetno ne bo podaljšal.
Kot je še zapisal Tarar, se premirje med sprtima stranema izteče v sredo ob 4.50 po pakistanskem času oziroma ob 1.50 po srednjeevropskem poletnem času (CEST). Iranska državna televizija medtem navaja, da se izteče v sredo ob 3.30 po teheranskem času oziroma ob 2. uri po CEST.
Trump je v ponedeljek sporočil, da se prekinitev ognja izteče v sredo zvečer po vzhodnoameriškem času.
Ne glede na morebitno podaljšanje premirja usoda pogajanj med Iranom in ZDA ostaja nejasna. Trump je minulo nedeljo za ponedeljek napovedal nove pogovore v Islamabadu, a je napovedano srečanje nato ves dan viselo v zraku. Na ameriški strani so se vrstile nasprotujoče si navedbe o poti in prihodu delegacije ZDA na čelu s podpredsednikom JD Vanceom v pakistansko prestolnico.
Visoki uradnik Bele hiše je za francosko tiskovno agencijo AFP malo po 19. uri po srednjeevropskem času povedal, da je Vance še vedno v Washingtonu, saj se mudi na dodatnih posvetovanjih v Beli hiši. Da je temu tako, poročata tudi časnik New York Times in televizija CNN.