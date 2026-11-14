Prenočitev najmanj 550 evrov, cena apartmaja 4000 evrov: nekdanji sedež italijanskih komunistov je zdaj razkošen hotel (FOTO)

»Razkošje je nasprotje tistega, kar je naravno potrebno,« je zapisal Karl Marx. Toda gostje novega rimskega hotela s petimi zvezdicami imajo očitno drugačne poglede. V mogočni stavbi le nekaj korakov od trga Piazza Venezia v središču Rima, kjer je desetletja domovala največja komunistična partija na Zahodu, ki je slovela po svoji naravnost špartanski skromnosti, danes namreč deluje prestižni hotel Thompson Rome, ki spada v hotelsko verigo Hyatt. Cene so vse prej kot proletarske, poroča AFP. Za prenočitev je namreč treba odšteti najmanj 550 evrov, v glavni sezoni pa cena razkošnega apartmaja doseže tudi 4000 evrov. Hotel je le eden od številnih novih hotelov s petimi zvezdicami, ki v zadnjem času odpirajo vrata v italijanski prestolnici. Takšen razvoj pri nekaterih domačinih vzbuja precej nezadovoljstva.

Zgodovinski uspeh

Prav v tej stavbi je 21. junija 1976 generalni sekretar italijanske komunistične partije Enrico Berlinguer stopil na balkon svoje pisarne in proslavil zgodovinski volilni uspeh. Komunistična partija Italije (PCI) je namreč osvojila 34,4 odstotka glasov, kar je bil njen najboljši rezultat dotlej. »Vsak tretji Italijan voli komuniste!« je Berlinguer vzkliknil navdušeni množici, zbrani na ulici pod balkonom.

Kljub prenovi so ohranili nekatere pomembne zgodovinske elemente. FOTOGRAFIJI: Alberto Pizzoli/Afp

Toda zlata leta niso trajala večno, zaradi dolgov pa je naslednica komunistične partije, stranka Demokrati levice, stavbo leta 2000 prodala. Kmalu zatem jo je kupila nepremičninska in finančna skupina Finanziaria Tosinvest, ki jo obvladuje Antonio Angelucci, poslanec desničarske stranke Liga.

Kljub prenovi so ohranili nekatere pomembne zgodovinske elemente. Pri vhodu tako še vedno stoji bronasti doprsni kip Antonia Gramscija, ki je umrl leta 1937 v času Mussolinijevega režima. Prav tako je ostal kamniti relief, ki prekriva celotno steno in na katerem so med drugim srp in kladivo ter znamenje Pariške komune. A na spletni strani hotela ni nobene omembe politične zgodovine stavbe.

Odprtje hotela ni navdušilo vseh Rimljanov. Skupina aktivistov je ta teden za kratek čas vdrla v hotelsko avlo in zahtevala, naj mesto namesto zasebnih hotelov zagotovi več cenovno dostopnih stanovanj, še piše AFP. Stavba, v kateri so nekoč razpravljali o delavskih pravicah, pa ironično danes sprejema goste, ki si lahko privoščijo prenočitev za več tisoč evrov.