Preobrat v konfliktu: Hamas pristal na izpustitev talcev, Trump od Izraela zahteval tole

V svetovni politiki je včeraj završalo. Ameriški predsednik Donald Trump je po presenetljivem odzivu Hamasa, da bo izpustil vse talce, pozval Izrael, naj takoj preneha z obstreljevanjem Gaze. Kot je poudaril, je palestinsko gibanje pokazalo pripravljenost na trajen mir. Izrael se pripravlja na uresničitev prve faze Trumpovega načrta – a topovi ponoči niso utihnili.

Trump je Hamasu pred dnevi postavil rok do nedelje, da odgovori na njegov mirovni načrt za končanje vojne v Gazi. Gibanje se je v petek odzvalo: pripravljeno je izpustiti vse talce in upravljanje enklave prepustiti palestinskemu tehnokratskemu telesu. O nekaterih točkah načrta si želi nadaljnjih pogajanj.

»Vidimo pripravljenost na trajen mir,« je zapisal Trump na družbenih omrežjih in dodal, da bi moral Izrael »takoj ustaviti obstreljevanje Gaze, da se omogoči izpustitev talcev«.

Po ameriškem načrtu mora Hamas v 72 urah po sprejetju dogovora vrniti vse talce. Od 251 ujetih 7. oktobra 2023 jih je po zadnjih podatkih v Gazi še 48, med njimi naj bi bilo živih 20.

Dim po eksplozijah v mestu Gaza, 4. oktobra 2025. FOTO: Dawoud Abu Alkas Reuters

Netanjahu pripravljen na sodelovanje

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da se bo država pripravila na uresničitev prve faze načrta, ki vključuje izpustitev talcev, in zagotovil, da bo Izrael »tesno sodeloval z ameriškim predsednikom pri končanju vojne«.

A v njegovi izjavi ni bilo besed o Trumpovem pozivu k prekinitvi napadov. Po navedbah palestinskih virov je izraelska vojska ponoči nadaljevala obstreljevanje mesta Gaza in drugih območij. Vodja civilne zaščite Mahmud Basal je povedal, da je bilo uničenih 20 domov.

Družine talcev: »Začnite takojšnje pogovore!«

Družine preostalih talcev so se obrnile na izraelsko vlado in jo pozvale k takojšnjemu začetku pogajanj za uresničitev Trumpovega načrta. Po njihovih besedah je treba »upoštevati Trumpov poziv k takojšnjemu končanju vojne«, da bi omogočili varno vrnitev ujetih. Načrt poleg osvoboditve talcev vključuje tudi konec izraelskih vojaških operacij v Gazi, postopen umik sil iz enklave, okrepljen dotok humanitarne pomoči, razorožitev Hamasa ter prehod na začasno mednarodno upravo.

Palestinci hodijo mimo stanovanjske stavbe, ki je bila uničena v prejšnjih izraelskih napadih, 4. oktobra 2025. FOTO: Mahmoud Issa Reuters

Na odziv Hamasa so se hitro odzvali številni svetovni voditelji in organizacije. Katar in Egipt, ključna pogajalska posrednika, sta izrazila upanje, da je to korak proti koncu konflikta.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je vse strani pozval, naj izkoristijo priložnost za mir.

Tudi evropski voditelji so bili enotni. Francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer so odziv Hamasa označili za »velik korak na poti k miru«.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da je pripravljenost Hamasa na izpustitev talcev »spodbuden znak«, ter poudarila, da bo EU podprla vsa prizadevanja za končanje trpljenja civilistov in spodbujala rešitev dveh držav.

Tudi Turčija je v odzivu poudarila, da Hamasov odgovor odpira vrata za takojšnjo prekinitev ognja.