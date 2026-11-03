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Preplah na evropskem nebu! Štiri potniška letala prejela grožnje z bombami, sledili izredni pristanki

Še posebej skrb vzbujajoče je, da so se torkovi incidenti zgodili le dan po podobnem dogodku na letu družbe Wizz Air.
Na evropskem nebu se je odvijala prava drama. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
Na evropskem nebu se je odvijala prava drama. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
M. U.
 3. 11. 2026 | 14:18
 3. 11. 2026 | 14:47
2:37
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Na evropskem nebu se je odvijala prava drama. Zaradi groženj z bombami so morala pristati najmanj štiri potniška letala. Varnostne službe so nemudoma ukrepale, potniki pa so se znašli sredi izrednih varnostnih postopkov. Vsa štiri letala so varno pristala, poroča Dnevnik.hr.

Po poročanju Guardiana je moralo letalo poljske družbe LOT Polish Airlines, ki je bilo na poti z londonskega letališča Heathrow proti varšavskemu letališču Chopin, spremeniti smer in pristati na letališču Modlin pri Varšavi. Grožnja je doletela tudi letalo skandinavske družbe SAS, ki je iz Københavna letelo proti Varšavi. To je pristalo na letališču Chopin, kjer so ga prav tako pregledale varnostne službe. Letališče Modlin so po izrednem dogodku okoli poldneva ponovno odprli. Predstavniki letališča so sporočili, da pristojne službe pregledujejo letalo, potniki in člani posadke pa v prostoru za prihode čakajo na nadaljnje odločitve.

Na letalu Ryanaira 121 ljudi, sledil izredni pristanek

Dramatično je bilo tudi na jugu Španije. Ryanairjevo letalo iz Manchestra je moralo zaradi grožnje z bombo pristati na letališču Murcia. Po besedah Francisca Lucasa, predstavnika španske vlade v regiji Murcia, je bilo na krovu 121 ljudi, vključno s člani posadke. Varnostne službe so letalo temeljito pregledale. Lucas je pozneje potrdil, da eksploziva na letalu niso našli.

Grožnja po elektronski pošti tudi v Bolgariji

O podobnem incidentu so poročali še bolgarski mediji. Letalo, ki je priletelo iz Izraela, je pristalo na letališču v Sofiji, potem ko so pristojni po elektronski pošti prejeli grožnjo z bombo. Tudi v tem primeru so ukrepale varnostne službe.

Dan prej letalo spremljal vojaški lovec

Še posebej skrb vzbujajoče je, da so se torkovi incidenti zgodili le dan po podobnem dogodku na letu družbe Wizz Air. Letalo, ki je v ponedeljek poletelo z londonskega letališča Luton proti bolgarski Sofiji, so zaradi grožnje z bombo preusmerili v Budimpešto. Med izrednim pristankom ga je spremljalo madžarsko vojaško lovsko letalo. Po temeljitem varnostnem pregledu so ugotovili, da je šlo za lažni alarm.

 

 

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